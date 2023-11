Brian Van Hinthum

Donderdag 2 november 2023 18:52

Het is één van de meest besproken onderwerpen binnen de Formule 1: het stoeltje naast Max Verstappen. Er wordt veelvuldig gespeculeerd over de positie van Sergio Pérez en Daniel Ricciardo zou de Mexicaan op de hielen zitten. Verstappen zelf weigert een kant te kiezen tussen de twee.

Naar mate het seizoen vorderde is de druk op Pérez steeds groter geworden. De man uit Guadalajara begon uitstekend aan het seizoen met twee overwinningen in de eerste vier races van het jaar, maar gedurende het seizoen is hij steeds verder weggezakt en moet hij momenteel zelfs vrezen voor de tweede plek in het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton zit de teamgenoot van Verstappen namelijk flink op de hielen en het gat met Pérez is nog maar twintig punten. Het zorgt automatisch voor geruchten in de paddock, zoals gebruikelijk in de Formule 1.

Druk wordt groter

Hoewel Helmut Marko al meermaals heeft uitgesproken dat Pérez voor 2024 gewoon over een contract beschikt, heeft met in Ricciardo een eventuele vervanger in huis. De Australiër is goede vrienden met Verstappen en maakte daarnaast ook nog eens een formidabele indruk tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad van afgelopen weekend, waar hij als vierde en voor Pérez kwalificeerde én uiteindelijk als zevende over de streep kwam en een aantal belangrijke punten voor AlphaTauri pakte. Pérez zag aan de andere kant zijn race al na één ronde eindigen.

Verstappen weigert te kiezen

Het is dus niet gek dat Verstappen op de persconferentie in São Paulo de vraag krijgt wie hij liever als teamgenoot heeft in 2024. De wereldkampioen laat zich echter niet uitlokken tot een keuze. "Het is een beetje oneerlijk om hier te zeggen wie ik liever heb", stelt Verstappen, die in ieder geval niet hard voor zijn eigen teammaat kiest. "Als het volgend jaar Checo is, is het zo dat we een goede werkrelatie hebben. Als het Daniel wordt, gaan we veel lol hebben. De Formule 1 is een zware sport", besluit de Nederlander.

