Hamilton wil einde aan de droogte maken, Verstappen heeft de schijn tegen | Wat te verwachten van raceweekend Brazilië

Jan Bolscher

Donderdag 2 november 2023 16:34

Het raceweekend op het Braziliaanse Interlagos staat voor de deur. Beide kampioenschappen in de Formule 1 zijn al beslist, maar er is nog meer dan genoeg om naar uit te kijken de komende dagen.

Verstappen kroonde zich in Qatar voor de derde keer op rij tot drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, terwijl Red Bull Racing een paar weken eerder in Japan al beslag wist te leggen op het constructeurskampioenschap. In een seizoen dat wordt gedomineerd door de Nederlander en zijn RB19 werden beide wereldkampioenschappen dan ook vroeg in beton gegoten, maar met nog drie raceweekenden op de rol is er nog genoeg om naar uit te kijken. Zo ook in Brazilië, waar onder andere een belangrijk hoofdstuk zal worden geschreven wat betreft de strijd om de tweede plaats.

Artikel gaat verder onder video

Laatste sprintrace van het Formule 1-seizoen

Zo vormt het Autódromo José Carlos Pace - beter bekend als Interlagos - het decor voor het zesde en laatste sprintraceweekend van het Formule 1-seizoen. Dat betekent dat we op vrijdag slechts één vrije training gaan verrijden, waarna het tijd is voor de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag. De zaterdag staat volledig in het teken van de Sprint Shootout en de Sprint. Eerdere sprintweekenden dit seizoen hebben ons geleerd dat het een grote uitdaging blijkt voor de teams om in slechts zestig minuten oefentijd de juiste afstellingen voor de rest van het weekend te vinden, waardoor er zomaar eens een aantal verrassingen voorbij zouden kunnen komen.

Overzicht tijdschema F1 Brazilië

Vrijdag 3 november

15:30 uur: Eerste vrije training

19:00 uur: Kwalificatie Grand Prix

Zaterdag 4 november

15:00 uur: Sprint Shootout

19:30 uur: Sprint

Zondag 5 november

18:00 uur: Grand Prix van São Paulo

Hamilton versus Pérez

Verder is de strijd om de tweede plaats in het coureurskampioenschap nog altijd in volle gang. Na de uitvalbeurt van Sergio Pérez in Mexico bedraagt de voorsprong op Lewis Hamilton nog slechts twintig punten. Met een sprintrace én een Grand Prix op het programma hebben allebei deze kemphanen de kans om goede zaken te doen in Brazilië. Voor Hamilton (220 WK-punten) zou de tweede plaats in het eindklassement voelen als een grote overwinning gezien het matige seizoen van Mercedes, terwijl je van Pérez (240 WK-punten) eigenlijk niets minder mag verwachten gezien zijn dominante auto. Er staat dus genoeg op het spel, volgens sommigen voor Pérez zelfs zijn zitje bij Red Bull Racing...

Einde aan de droogte van Mercedes?

Dat brengt ons bij het volgende: kan Mercedes in São Paulo een einde maken aan de droogte? De Duitse grootmacht wist hier afgelopen jaar na een zeer matig seizoen enorm te verrassen qua pace, waardoor George Russell zijn eerste en enige overwinning van het seizoen uit het vuur wist te slepen. Ook voor Mercedes was het de enige gouden bokaal van 2022. Voor Hamilton, een ereburger in Brazilië, voelt dit tevens als een thuisrace. Hij won hier in 2021 door na een fenomenaal weekend van de tiende naar de eerste plaats te rijden. Als het ergens zou kunnen voor Mercedes dit jaar, zou het wellicht op Interlagos zijn.

Weet Verstappen aan de chaos te ontsnappen?

Verstappen heeft meer dan eens mooie dingen laten zien op Interlagos. Denk bijvoorbeeld aan zijn save in de regen in 2016, maar de Nederlander wist hier tot nu toe slechts één keer te winnen, en die zege dateert alweer uit 2019. Afgelopen jaar werd Verstappen zesde. Vanwege de beperkte trainingstijd door het sprintformat sloeg Red Bull Racing de plank mis met de afstellingen, waardoor de voorbanden in hoog tempo over de kling werden gejaagd. In 2021 viel hij ten prooi aan de 'raketmotor' van Hamilton en in 2018 werd hij vanaf de leidende positie achterstevoren getikt door achterblijver Esteban Ocon. Verstappen is aankomend weekend absoluut de grote favoriet, maar de overwinning hier is vrijwel nooit een zekerheidje.

Resultaten Verstappen in Brazilië

2022 zesde plaats 2021 tweede plaats 2020 race niet verreden 2019 eerste plaats 2018 tweede plaats 2017 vijfde plaats 2016 derde plaats 2015 tiende plaats

Miljoenenbal op het middenveld

Ook buiten de kop van het veld is er genoeg om in de gaten te houden. Williams (28 WK-punten), AlphaTauri (16 WK-punten), Alfa Romeo (16 WK-punten) en Haas (12 WK-punten) zijn nog volop in gevecht om de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Dat oogt misschien niet zo interessant, maar het verschil in prijzengeld tussen de zevende plaats en de tiende plaats, bedraagt tientallen miljoenen. En daar kan het hard gaan. Zo stond AlphaTauri voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico-Stad nog op de tiende en laatste stek, maar door de zevende plaats van Daniel Ricciardo wist het zusterteam van Red Bull Racing in één klap twee plaatsen te stijgen.

OOK INTERESSANT: Hoeveel prijzengeld staat er op het spel in de Formule 1 en hoe wordt dit verdeeld?

Stand constructeurskampioenschap

1. Red Bull Racing 731 punten 2. Mercedes 371 punten 3. Ferrari 349 punten 4. McLaren 256 punten 5. Aston Martin 236 punten 6. Alpine 101 punten 7. Williams 28 punten 8. AlphaTauri 16 punten 9. Alfa Romeo 16 punten 10. Haas 12 punten

Tot morgen kans op een Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven tot uiterlijk morgenvroeg twee officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je nu nog eenvoudig deelnemen via deze link.