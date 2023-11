Remy Ramjiawan

Donderdag 2 november 2023 15:33 - Laatste update: 15:36

Precies vijftien jaar geleden begon Lewis Hamilton in Brazilië met zijn verzameling wereldtitels. De Brit had er in de laatste race van 2008 geen rekening meer mee gehouden en Felipe Massa mocht zich welgeteld een paar seconden wereldkampioen noemen, totdat Timo Glock er in de laatste bocht voor zorgde dat het kampioenschap alsnog in het voordeel van Hamilton werd beslist.

Het 2008-seizoen was het tweede jaar van de Engelsman in de sport. Tijdens zijn debuutjaar bij McLaren, naast Fernando Alonso, liep hij de wereldtitel op slechts één punt mis. Die ging uiteindelijk naar ene Kimi Räikkönen. Alonso werd in 2008 vervangen door Heikki Kovalainen als teamgenoot van Hamilton en daarmee was de rust bij McLaren wedergekeerd. De Brit knokte met Massa om de titel van 2008 en het duo wisselde elkaar af qua overwinningen. Het zou allemaal neerkomen op de laatste race en dat was de wedstrijd op Interlagos.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Brazilië 2008

Massa had zich voor zijn thuisrace het beste gekwalificeerd, want hij mocht vanaf pole position starten. Hamilton moest vanaf de vierde plek komen in de race die startte in de regen. De Engelsman had de titel virtueel beet, want mocht hij als vierde over de streep komen, terwijl Massa er met de zege van doorging, dan was de wereldtitel voor Hamilton.

Het werd echter spannend in de eindfase van de race. Zo ging het vijf ronden voor het vallen van de vlag ineens regenen en Hamilton ging als eerste van de titelkandidaten naar binnen voor een setje intermediates. Het was een gewaagde keuze, want de mannen voor hem bleven op een setje droogweerbanden rondrijden en die kozen dus voor de baanpositie. De Brit moest die coureurs voorbij, om zicht te houden op de wereldtitel. Massa koos er een rondje later voor om ook naar binnen te gaan en om over te stappen op de intermediates en behield daarmee de koppositie.

Knotsgekke slotfase

De Brit was als vijfde weer de baan opgereden en dat was genoeg om het kampioenschap te pakken, maar de regen zette niet door en dus kwam Sebastian Vettel langszij en lag de wereldtitel weer in de schoot van Massa. Toch waren de weergoden Hamilton goedgezind. Want niet veel later kwam alsnog de voorspelde regenbui. Hamilton moest Glock voorbij die op dat moment op P5 lag en Massa kwam uiteindelijk als eerste over de streep en was daarmee virtueel wereldkampioen. De familie van Massa was iets te voorbarig en rekende zich al rijk. Maar dat bleek toch te vroeg te zijn, want uiteindelijk kon Glock Hamilton niet achter zich houden en in de laatste paar honderd meter wist Hamilton de werelditel veilig te stellen.

Tot morgen kans op een Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven tot uiterlijk morgenvroeg twee officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je nu nog eenvoudig deelnemen via deze link.