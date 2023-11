VIDEO: Verstappen moet 1 miljoen euro betalen, technisch directeur verlaat Mercedes

Brian Van Hinthum

Woensdag 1 november 2023 16:12

Drievoudig en regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft ontzettend veel punten binnengesleept tijdens dit Formule 1-seizoen. Daar zit echter wel een nadeel aan vast. De kosten voor het vernieuwen van je superlicentie hangt namelijk af van het aantal punten dat je scoort. De Red Bull-coureur moet dus voor 2024 een recordbedrag ophoesten. Check de video op ons YouTube-kanaal of in de video hieronder.

