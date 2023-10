Redactie

Red Bull Racing maakte zich voorafgaand aan het raceweekend in Mexico wat zorgen over hoe de ontvangst voor Max Verstappen zou zijn, maar Helmut Mako vertelt dat het ontzettend is meegevallen. Het tegendeel is zelfs waar.

Verstappen leek op voorhand geen hele grote fanbase te hebben in Mexico-Stad. De Limburger is immers de teammaat en daarmee 'rivaal' van de grote thuisheld: Sergio Pérez. Daarnaast hebben de twee het de afgelopen drie jaar een paar keer aan de stok gehad, wat de Mexicaanse fans nog niet leken te zijn vergeten. Zo werd Verstappen in Austin uitgejouwd door fans van Pérez tijdens de podiumceremonie. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez kreeg hij in de trant van 'het zekere voor het onzekere', zelfs twee lijfwachten toegewezen.

Goed ontvangst in Mexico

Ook werd verwacht dat Red Bull-topman Marko Helmut niet op een warm onthaal zou hoeven te rekenen. Hij maakte zich eerder dit jaar niet populair bij de Mexicaanse fans toen hij een ongelukkige vergelijking maakte tussen de mentaliteit en nationaliteit van Pérez. Het tegendeel is echter waar gebleken: "De bezoekers waren heel fair", vertelt Marko tegenover De Telegraaf. "Max werd niet uitgejouwd, wat een week eerder in Austin wel het geval was.

Marko in zijn eentje op pad

De Oostenrijker vervolgt: "Verder is Max zijn hotel niet uit geweest, maar mij interesseerde het eigenlijk niet. Ik ben gewoon de stad ingegaan en heb eerder in de week ook nog een paar dagen alleen ergens anders in Mexico doorgebracht. We hebben helemaal geen problemen gehad. Mensen wilden juist op de foto en zeiden: welkom in Mexico. Door de sfeer hier eerder in de week had ik al niet het idee dat Max een zware tijd zou krijgen. Dat bleek ook het geval."

