Max Verstappen heeft na zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad overwinning nummer zestien van het seizoen geboekt. Er liggen nog drie overwinningen voor het grijpen, waarbij zijn totaal zelfs op negentien stuks kan komen. Lewis Hamilton doet een voorspelling waar Verstappen op eindigt.

Er staat dit seizoen absoluut geen maat op Verstappen. De wereldkampioen van 2022 wist zijn titel succesvol te verdedigen, nadat hij tijdens de sprintrace in Qatar het lot van dit seizoen definitief wist te bezegelen. De coureur uit Hasselt won ook de afgelopen race in Mexico-Stad, waardoor het totaal van de Nederlander op zestien stuks in negentien races komt. Alleen Sergio Pérez [twee maal] en Carlos Sainz wisten verder een race te winnen in het huidige seizoen.

Vertrouwen

Het zorgt ervoor dat Red Bull op dit moment op 731 punten in het constructeurskampioenschap staat en op hoge snelheid afstevent op het record van Mercedes uit 2016: 765 punten. Hamilton, zelf onderdeel van dat record in 2016, blikt na de Grand Prix van Mexico-Stad terug op de snelheid van Mercedes en de strijd met Verstappen. "Het geeft ons een hoop vertrouwen. Vorig jaar deden we op dit moment precies hetzelfde. Toen zaten we wel drie tienden achter Max in de kwalificatie, werd ik tweede, maar ging hij er vandoor met de overwinning", vertelt de Brit na afloop in Mexico.

Weddenschap Hamilton

De zevenvoudig wereldkampioen is zich bewust van het feit dat er veel moet veranderen richting 2024 om niet weer in hetzelfde patroon te vallen vanaf het begin van het seizoen en weer op grote afstand van Verstappen te moeten volgen. Ten slotte doet hij nog een "weddenschap" over het aantal overwinningen waar de dominante Verstappen dit jaar op gaat eindigen: "Hopelijk zijn de volgende races spannend, maar ik zou er waarschijnlijk geld op inzetten dat hij [Max] op achttien of negentien [overwinningen] zal eindigen met die auto."

