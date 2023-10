Lars Leeftink

Maandag 30 oktober 2023 20:09 - Laatste update: 20:11

Lewis Hamilton werd tweede tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, achter een dominante Max Verstappen en voor Charles Leclerc. De Brit heeft er vertrouwen in dat hij in Brazilië komend weekend dichter in de buurt van Verstappen kan komen, mede omdat hij niet had verwacht in Mexico op het podium te staan.

Hamilton zei na afloop tijdens de persconferentie namelijk dat hij niet had verwacht op het podium te eindigen in Mexico-Stad. “Ik had niet verwacht dat ik hier met deze jongens zou zijn. Het weekeinde begon moeilijk. Aan het begin van de race was ik voorzichtig, probeerde ik de banden onder controle te houden, te maximaliseren en vooruit te komen. Toen ik niet voorbij kwam aan Carlos [Sainz], wist ik dat de undercut goed zou werken. Dus qua strategie heeft het team geweldig werk verricht.”

Rode vlag helpt Hamilton

Net zoals Verstappen, die besloot naar binnen te gaan tijdens de safety car voor de rode vlag, kon Hamilton van de periode profiteren door zelf naar nieuwe banden te gaan. “We konden daardoor andere banden eronder schroeven. Maar ik wist niet of de mediums het zo lang zouden volhouden. Ik probeerde te zien of ik het gat met Max kon dichten, maar hij was al lang weg en ik kon zijn tijden maar net evenaren. Dus ja, maar een geweldig resultaat voor het team. Ik ben echt trots op iedereen.”

Kritische Hamilton

Hamilton liet na de vrijdag in Mexico merken dat hij niet blij was met zijn W14, terwijl de auto tijdens de race extreem sterk bleek te zijn. Volgens de Brit is er ten opzichte van die training niet enorm veel veranderd. "Ik denk dat de auto behoorlijk puntig was met weinig brandstof. Maar als je er veel brandstof in doet, rijdt de auto gewoon prettiger en vooral vandaag voor de race hebben we een hele mooie set-up gevonden. En verder is het gewoon heel goed banden managen. Over het algemeen heb ik ervan genoten. Het is niet de meest fysieke race, en dan doel ik erop dat je niet de hele wedstrijd kan blijven pushen. Je moet ook alles sparen, want op deze hoogten moet je de auto koel houden en voorkomen dat die stuk gaat." Tot slot spreekt Hamilton nog uit dat hij al naar Brazilië kijkt, waarna hij zich richt tot Red Bull en Verstappen. "Dus ja, ik hoopte absoluut dat er misschien een kans zou zijn om dichter bij Max te komen, maar misschien volgende week.”

