Lars Leeftink

Maandag 30 oktober 2023 15:41 - Laatste update: 15:42

Jack Plooij heeft, naast Max Verstappen en Helmut Marko, ook te maken gekregen met boze Mexicaanse F1-fans richting de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Sterker nog: Plooij kreeg maar liefs vijftig doodsbedreigingen en werd geadviseerd om niet naar Mexico te komen.

In gesprek met Radio 538 bespreekt Plooij de veiligheidssituatie en de haat die sommige Mexicanen voelen richting Verstappen, Helmut Marko en zelfs Nederlandse journalisten zoals Plooij die kritisch zijn op Sergio Pérez. "Zelfs ik ben bedreigd. 'Als jij je hoofd om de hoek zou steken in Mexico, krijg je een kogel door je hoofd.' Niet normaal. We zeggen wel eens dat hij langzaam door het ijs aan het zakken is en dat wordt dan in het Engels en Spaans vertaald. En dan krijg je vervolgens allemaal van die leuke DM-berichtjes onder je Facebook of Instagram. Het is echt bizar. Ik denk dat ik wel vijftig doodsbedreigingen heb gehad. Wat doe ik verkeerd? Ik zeg alleen dat hij het niet zo goed doet."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Internationale media over zege Verstappen in Mexico-Stad: "Record van een professor"

Plooij gaat niet naar Mexico

Plooij zal dan ook, mocht het er weer van komen dat hij samen met Olav Mol naar raceweekenden gaat reizen, Mexico overslaan. "Ik zweer het je, als we volgend jaar weer op reis mogen sla ik Mexico even lekker over. Waarvoor moet ik daarheen dan, om een kogel door mijn hoofd te laten schieten door een of andere gek? Daar heb ik helemaal geen zin in." Plooij snapt niet waar de agressiviteit vandaan komt. "Waar zijn we nou mee bezig man. We zijn met een sport bezig. Kom op zeg, hou op. Idioterie zeg."

Berichten richting Marko

Niet alleen Plooij en Verstappen, maar ook adviseur Marko, die vaak kritisch is op Pérez, kreeg het te verduren. "Zeker ook bij Helmut Marko [bedreigingen], dat weet ik wel uit die interne bron. Dat hij dus ook bedreigd is en hij was zelf nu ook in Mexico. Ik weet niet of hij omgekeerd is, daar lees ik nog niets over, maar het zou mij niet verbazen als we die niet zien dit weekend [in Mexico]." Plooij gaat ook nog even in op de bedreigingen die hij zelf kreeg. "Er was ook iemand die zei: ''Ik heb een broer die werkt bij de douane, ik weet dus wanneer jij het land binnen komt.' Dat staat er gewoon in."

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven komende weken meerdere officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je eenvoudig deelnemen via deze link.