Brian Van Hinthum

Maandag 30 oktober 2023 14:14

De Grand Prix van Mexico-Stad werd zondag gewonnen door Max Verstappen, terwijl thuisheld Sergio Pérez na een incident met Charles Leclerc al na één ronde de pitbox op moest zoeken. Een fan kon zich na afloop niet inhouden en ging op de vuist met een paar Ferrari-fans. Aan tafel in het Race Café op Ziggo Sport schrikt men van de beelden.

Nadat Verstappen - de man die juist in Austin vorige week onder vuur lag bij de fans - zondag als eerste over de streep kwam, was het dit keer niet de Nederlander, maar Leclerc die de gebeten hond was bij de Mexicaanse fans. De Monegask stond na afloop van zijn P3 in Mexico-Stad Jenson Button te woord en verontschuldigde zich zelfs tegenover het vijandige publiek, maar kon niet voorkomen dat hordes gefrustreerde Mexicaanse fans hem uitfloten. Dat terwijl het juist Pérez leek die het meest schuldig was bij het incident en zichzelf elimineerde.

Gevecht op de tribune

Ook op de tribunes sloeg de vlam in de pan, zoals op heftige beelden op social media te zien is. Een ogenschijnlijke Pérez-fan kon zijn frustraties niet in bedwang houden en sloeg erop los op een aantal fans met Ferrari-kleding. Een ongekend tafereel in de Formule 1, waarbij fans van alle teams doorgaans juist zo goed door één deur kunnen en dit soort dingen zelden tot nooit voorkomen. Na enkele ogenblikken wordt de agressieve fan bij de kraag gevat door beveiligers en van het circuit verwijderd. Volgens verschillende berichten heeft hij een levenslang verbod op circuittoegang hebben gekregen.

Geschrokken reacties

Ook in het Race Café zijn de beelden niet onopgemerkt gebleven en worden ze in de uitzending getoond. "Jezus!", merkt Robert Doornbos geschrokken op. De term 'hooligans' wordt vervolgens uitgesproken door presentator Rob Kamphues. "Ja, dat wil je natuurlijk niet", merkt Formule 2-coureur Richard Verschoor op. "Ik heb het niet eerder gezien dat teams op elkaar in gaan slapen. Ik hoop dat het ver weg blijft van de Formule 1 en de autosport", stelt de coureur. "Dan begrijp je de sport toch gewoon niet?", besluit Doornbos.

