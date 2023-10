Lars Leeftink

Na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad die zondagavond verreden gaat worden, ging het meer over de onderzoeken, regels en mogelijke straffen dan over de sessie zelf. Onder meer Max Verstappen en Lewis Hamilton waren erbij betrokken. Volgens Jenson Button is vooral het blokkeren van de uitgang van de pitstraat, iets wat zaterdagavond onbestraft bleef, 'krankzinnig.'

Charles Leclerc veroverde zaterdagavond pole position voor de race in Mexico-Stad, voor Carlos Sainz en Verstappen. Na afloop ging het echter vooral over de onderzoeken van de FIA en de inconsistentie van de straffen met betrekking tot het stilstaan in de pitstraat en de regel van de maximale rondetijd. Onder meer Verstappen, George Russell en Hamilton werden met nog een paar andere coureurs onderzocht, maar kregen ondanks eerdere statements van de FIA geen straf. Volgens Button onterecht.

Button over FIA

Bij Sky Sports laat Button weten dat hij niet snapt wat de FIA nu verwacht van de coureurs en dat er duidelijkheid moet komen over de reglementen. "Als er geen duidelijke regel is, zullen ze het doordrukken. Ze moeten zeggen: 'je mag niet stoppen in de pitstraat, je mag niet langzamer gaan dan de snelheidslimiet. Het is wat het is, de baan op en kwalificeren maar'." Volgens Button werken de huidige regels, zowel de nieuwe als de oude regels, niet voldoende om ervoor te zorgen dat de coureurs ermee stoppen.

Krankzinnige actie

Volgens Button kan het niet de bedoeling zijn dat alle coureurs hun auto maar kunnen parkeren voor de uitgang van de pitstraat om zelf een goede positie te hebben en de rest op te houden. “Het is krankzinnig dat je dat [in de pitstraat wachten voor betere baanpositie] kunt doen en iedereen achter je kunt stoppen. Als je stopt, moet je naar de rechterkant rijden. Je moet niet in de snelle baan zijn.”