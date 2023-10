Pérez senior: 'Sergio zal nog tien jaar naast Verstappen rijden en wellicht een wereldtitel winnen'

Jan Bolscher

Antonio Pérez, de vader van Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez, heeft hoge verwachtingen. De Mexicaan laat namelijk optekenen dat zijn zoon nog tien jaar naast Max Verstappen zal blijven rijden.

Pérez is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Red Bull Racing, maar de toekomst van de 33-jarige routinier staat regelmatig ter discussie. De teammaat van Max Verstappen kent een zeer wisselvallig seizoen met een aantal opvallend matige reeksen. Alhoewel Pérez een contract tot eind 2024 heeft, vragen veel experts en analisten zich hardop af of hij niet eerder zijn biezen zal moeten pakken. In de vorm van Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson liggen er immers meerdere kapers op de kust. Teambaas Christian Horner heeft inmiddels meerdere keren uitgesproken dat Pérez zich voorlopig geen zorgen hoeft te maken.

Pérez nog tien jaar teammaat Verstappen

Pérez senior ziet het echter wellicht een beetje té positief in: "Sergio zal de komende tien jaar in hetzelfde team als Max Verstappen rijden", wordt hij geciteerd door het Spaanse Marca. "En gedurende die tien jaar zal hij wellicht een wereldkampioenschap winnen." Pérez staat momenteel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap voor de coureurs. Met nog vier races te gaan moet hij nog even aan de bak om die plek definitief veilig te stellen. De voorsprong op Lewis Hamilton bedraagt 39 punten.