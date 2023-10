Brian Van Hinthum

Zondag 29 oktober 2023 16:11 - Laatste update: 16:15

Het team van Mercedes weet maar geen constante prestaties te boeken in het 2023-seizoen en de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad was dan ook een fikse domper voor de formatie van Toto Wolff. Men kwam niet verder dan P6 en P8 op de zaterdag en de Oostenrijker schuift de schuld daarvan mede op de banden.

Het seizoen van Mercedes is tot nu toe behoorlijk wisselvallig. Per circuit verschilt het hoe de Zilverpijlen voor de dag komen, de ene race hinkt de Duitse formatie tegen de top aan, zoals in Austin toen Lewis Hamilton tot op twee seconden van Max Verstappen wist te komen. Dit weekend is het echter weer matigheid troef, want in de kwalificatie kwamen de zilveren bolides niet verder dan P6 en P8. Ondertussen moet men achterom kijken, daar Ferrari uitstekend in vorm lijkt en het gat tot de tweede plek bij de constructeurs probeert te dichten.

Artikel gaat verder onder video

Kleine marges

Die Ferrari's waar ze voor achterom moeten kijken, staan nota bene op P1 en P2 voor de Grand Prix van Mexico-Stad. Ook Mercedes en Wolff hadden niet verwacht dat de Italiaanse concurrenten ineens zo goed voor de dag zouden komen in Midden-Amerika: "Je kunt zien dat de marges ontzettend klein zijn. De Ferrari's kwamen werkelijk uit het niets", stelt de Oostenrijker bij Sky Sports. "Het gaat erom dat de out-lap in orde is. Twee seconden langzamer of sneller kunnen er al voor zorgen dat je ineens een degelijke rondetijd hebt.

Schuld aan de banden

De voorman van de Zilverpijlen schuift vervolgens de schuld richting de banden: "Je kunt het bijna niet berekenen. De banden zijn zo fragiel. De mensen die ze op het goede punt weten te brengen zijn snel. De Ferrari's maakten een gigantische sprong van Q2 naar Q3. Beide coureurs hadden een geweldige sector één omdat ze de out-laps zo goed voor elkaar hadden. Misschien waren wij een beetje langzaam en hadden we last van koude banden. Daarom kwam het misschien niet goed samen. We hebben het over kleine marges, het zijn twee tienden."