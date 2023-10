VIDEO: Mexicaanse-fan: ‘Perez weg bij Red Bull na 2025’ | GPFans Mini-Doc

Brian Van Hinthum

Zondag 29 oktober 2023 14:27

Dit weekend is het Formule 1-circus aanwezig in Mexico voor de Grand Prix van Mexico-Stad en ook GPFans is aanwezig om beelden te schieten in dit prachtige land. Sebastiaan Kissing ging in de miljoenenstad op pad en sprak daar onder meer een aantal Mexicanen. Check de speciale mini-doc op ons YouTube-kanaal of hieronder!