Zondag 29 oktober 2023 05:27

Maar liefst zes coureurs moesten zich melden bij de stewards na afloop van een verrassende kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad. De FIA heeft nu haar oordeel geveld over de incidenten waarbij Max Verstappen, George Russell, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Logan Sargeant en Yuki Tsunoda betrokken waren.

Het was chaos in de pitstraat tijdens Q1 op Autódromo Hermanos Rodríguez. In een poging in schone lucht terecht te komen, hielden drie coureurs andere deelnemers op bij de uitgang van de pitstraat. Dit waren Verstappen, Russell en Alonso. Ze werden na de kwalificatie op het matje geroepen voor het mogelijk overtreden van artikel 37.5 van de sportief reglementen. Alonso zorgde indirect voor twee andere incidenten. De Aston Martin-coureur veroorzaakte namelijk gele vlaggen vanwege een spin. Hamilton zou te hard hebben gereden onder geel en Sargeant werd onderzocht voor het inhalen van Tsunoda onder geel. Laatstgenoemde kreeg nog een onderzoek aan zijn broek voor het raken van een krik van Williams in de pitstraat. Williams riskeerde op haar beurt weer een straf door gereedschap buiten de garage te laten staan.

Geen straf voor Verstappen, Russell en Alonso

De FIA heeft uiteindelijk besloten om Verstappen niet te bestraffen. Hij zal de Grand Prix van Mexico-Stad dus gewoon aanvangen vanaf P3 achter de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Ook Russell en Alonso komen er onbestraft mee weg. Zij kwalificeerden zich op posities acht en dertien, respectievelijk. De stewards hebben geluisterd naar wat de drie coureurs te zeggen hadden en zijn tot de conclusie gekomen dat ze uit veiligheidsoverwegingen stil bleven staan bij de uitgang van de pitstraat. Verstappen, Russell en Alonso wilden namelijk niet op de baan zelf te langzaam rijden. Dan loop je het risico de zogeheten 'maximum delta time' te overschrijden, de tijd die je mag doen over de afstand tussen Safety Car-lijn 2 en Safety Car-lijn 1, of later in de ronde een andere deelnemer op te houden.

Hamilton blijft ook onbestraft

Hamilton hoeft ook geen gridpenalty to incasseren voor de wedstrijd op Autódromo Hermanos Rodríguez. Als een coureur niet genoeg afremt voor gele vlaggen, overschrijdt deze artikel 2.5.5.b van Appendix H van de FIA International Sporting Code. In het geval van Hamilton hebben de stewards naar hem geluisterd en heeft de internationale autosportbond ook data van de marshals, video's, live timing, boardradio's en onboardbeelden in acht genomen. Terwijl Alonso was gespind in bocht 3, blijkt uit onboardbeelden van Hamilton dat er geen licht of vlag werd getoond in bocht 1, gevolgd door een groen licht in bocht 2 die daarna twee keer geel knipperde en vervolgens uitviel. De Mercedes-coureur was overigens ook langzamer in die mini-sector dan tijdens zijn vorige ronde. Hamilton behoudt dus P6.

Sargeant krijgt wel gridpenalty en flinke boete voor Williams

Ook bij Logan Sargeant knipperde het licht in bocht 2 eerst groen, toen geel en toen weer groen, maar omdat hij Tsunoda heeft ingehaald in die mini-sector, krijgt de Williams-coureur wel een straf aan zijn broek. De Amerikaan heeft een gridpenalty gekregen van tien posities. Het zal weinig veranderen, aangezien hij zich toch al als laatste had gekwalificeerd, nadat zijn ronde werd afgepakt vanwege track limits. Williams moet ook nog haar portemonnee tevoorschijn halen. De FIA heeft namelijk een boete van €20.000 uitgedeeld, omdat het Britse team een krik had laten staan middenin de pitstraat. Tsunoda reed hier tegenaan. €10.000 van de boete is voorwaardelijk en zal pas betaald hoeven worden als ze in de komende twaalf maanden dezelfde fout begaan. Zhou Guanyu heeft overigens nog een boete gekregen van €500. Hij zat 4,1 kilometer per uur boven de snelheidslimiet van 80 kilometer per uur in de pitstraat.