Andrew Shovlin verwacht dat het team van Mercedes een lastige kwalificatie tegemoet gaat in Mexico-Stad. De Britse engineer stelt dat de teams erg aan elkaar gewaagd zijn en dat een opwachting in Q3 dus niet vanzelfsprekend zal worden.

Het team van Mercedes heeft een lastige vrijdag achter de rug in Mexicio-Stad. Lewis Hamilton kwam tijdens de eerste vrije training niet verder dan P11 en sloot de tweede vrije training af op de zevende plek. George Russell moest tijdens VT1 aan de kant blijven zitten, terwijl zijn plek werd ingenomen door Frederik Vesti. Laatstgenoemde sloot de sessie uiteindelijk als negentiende af. Russell mocht tijdens VT2 weer zelf instappen en klokte hierbij de tiende tijd. "We hebben met de auto geworsteld", vertelde Shovlin na afloop van de tweede vrije training. "Het was voor Fred niet de gemakkelijkste introductie tot een vrije training. Lewis vond de auto een handvol, maar Fred heeft goed werk geleverd door zich door de testonderdelen heen te werken. Hij maakte geen fouten en had veel plezier op het circuit."

De teams moesten op vrijdag in opdracht van Pirelli een aantal sets banden uittesten, waardoor hun testprogramma's redelijk overhoop gegooid werden. "De extra sets banden die we moesten evalueren, zorgen er meestal voor dat de programma's over de gehele grid nogal uiteenlopen. Dat maakt het lastiger om te vergelijken", verklaarde de Brit. "Maar we hebben genoeg gezien om te weten dat we nog wat werk te doen hebben wat betreft de kwalificatierondes én de long runs."

Slechte balans W14

Volgens de engineer moet Russell nog een beetje op snelheid komen, als gevolg van zijn gemiste sessie op vrijdagochtend. Daarnaast zouden beide coureurs tijd verloren hebben vanwege het verkeer. "We hebben meer nodig dan dat. Het is ook interessant om te zien dat de meeste teams een coureur aan de voorkant hebben gehad, wat vrijwel zeker betekent dat het niet makkelijk zal worden om het laatste deel van de kwalificatie te bereiken." Shovlin benadrukte dat het team van Mercedes een aantal duidelijke punten had die het voorafgaand aan VT3 nog wilde onderzoeken. "De balans was de hele dag behoorlijk slecht, wat normaal gesproken een goede indicatie is dat er nog wat rondetijd te vinden is." Of dat gelukt is, zal later vandaag moeten blijken.