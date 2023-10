Remy Ramjiawan

Zaterdag 28 oktober 2023 16:54

Het team van Alpine heeft voormalig Mercedes- en Ferrari-personeelslid Eric Meignan binnengehaald als technisch directeur van de Franse renstal. Meignan zal zich voornamelijk gaan bezighouden met de power unit van 2026.

De motor achter in de Alpine is vermoedelijk de minste van het veld. Precies om die reden heeft de Franse renstal geprobeerd om een uitzondering van de FIA te krijgen, om op die manier de prestaties van de power unit te verbeteren. De internationale autobond heeft Alpine overigens geen toestemming gegeven hiervoor. In de ogen van de FIA heeft het Franse team de achterstand iets overdreven en ziet het orgaan geen redenen om een uitzondering toe te passen.

Ervaring

Met de power unit van 2026 wil Alpine er wel direct staan en Bruno Famin legt bij Autosport.com de keuze voor Meignan uit. "Ik denk dat hij veel zal brengen, omdat hij een ervaren man is in de Formule 1 en ik denk dat hij ons team zal uitdagen. Hij komt op het juiste moment om onze jongens uit te dagen om de generatie van 2026-motoren beter voor te bereiden."

Technisch team uitbreiden

Alpine komt, naar eigen zeggen, momenteel dertig pk tekort ten opzichte van de concurrentie, maar dat moet dus in het nieuwe reglement worden weggewerkt. Vooral daarvoor is Meignan binnengehaald, die in het verleden aan de krachtbron van Mercedes heeft gewerkt, maar ook kortstondig bij Ferrari op de loonlijst stond. "We hebben al goede technische jongens gehad in Viry, maar ik denk dat het hebben van een fulltime technisch directeur ter plaatse iedereen echt zal helpen." Meignan is begin deze maand al begonnen met zijn taken bij Alpine.