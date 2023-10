Jan Bolscher

Zaterdag 28 oktober 2023 06:58

De Grand Prix van Mexico-Stad wordt op om 21:00 uur Nederlandse tijd verreden. Vandaag is het echter eerst tijd voor de derde en laatste vrije training, waarna uiteraard de kwalificatie volgt.

De Grand Prix van Mexico vormt dit jaar de twintigste ronde van het Formule 1-seizoen en werd voor het eerst verreden in 1962. Sindsdien werd Mexico-Stad verschillende keren afgedaan door de koningsklasse van de autosport, maar na de race van 1992 verdween het Autódromo Hermanos Rodríguez - vernoemd naar de in het harnas gestorven broers Ricardo en Pedro Rodriguez - maar liefst 23 jaar van de kalender. Sinds 2015 maakt het echter steevast onderdeel uit van de lijst met bestemmingen, met uitzondering van 2020 vanwege de pandemie.

Artikel gaat verder onder video

Autódromo Hermanos Rodríguez

Het Autódromo Hermanos Rodríguez is in 1959 uit de grond gestampt en voert de coureurs vandaag de dag over 4.403 kilometer asfalt. De baan telt in totaal zeventien bochten en twee DRS-zones. Met name het stadiongedeelte in de derde sector zorgt vaak voor indrukwekkende beelden. De Grand Prix van aanstaande zondag wordt verreden over 71 ronden. Het ronderecord is in handen van Valtteri Bottas. De Fin ging in 2021 in een Mercedes in 1.17.774 het circuit rond.

Tijdschema Grand Prix van Mexico - Nederlandse tijd

In Nederland is het acht uur later dan in Mexico-Stad, wat betekent dat het voor de fans hier weer een latertje wordt. De zaterdag wordt om 19:30 uur afgetrapt met de derde en laatste vrije training. De coureurs krijgen dan nog één keer zestig minuten de tijd om de juiste afstellingen voor de kwalificatie te vinden. Het bepalen van de startopstelling zelf gaat om 23:00 uur van start. De Grand Prix van Mexico-Stad wordt op zondagavond om 21:00 uur verreden.

Overzicht tijdschema

Zaterdag 28 oktober

19:30 uur: derde vrije training

23:00 uur: kwalificatie

Zondag 29 oktober

21:00 uur: Grand Prix van Mexico