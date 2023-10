Brian Van Hinthum

Donderdag 26 oktober 2023 23:29

Eén van de meest besproken dingen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten was natuurlijk de diskwalificatie van Charles Leclerc en Lewis Hamilton wegens de te lage bodem van de auto. In Mexico wordt er door verschillende coureurs gereageerd op het opvallende nieuws en worden er tevens vraagtekens geplaatst.

Hamilton en Leclerc kregen na afloop van de race allebei problemen aan hun broek. Na een inspectie van de FIA bleek namelijk dat het tweetal - te zien aan de slijtage onderop de auto - een té lage rijafstelling gehanteerd had tijdens de race op Circuit of the Americas. Door de hoge snelheid en het hobbelige circuit, was er teveel onder de auto vandaan gesleten. De regel schrijft vervolgens voor dat een coureur bij overtreding gediskwalificeerd dient te worden. En zo geschiedde. Diep in de Nederlandse nacht werden Hamilton en Leclerc op het matje van de FIA geroepen en werden beide heren voorzien van een diskwalificatie na afloop van de race, waardoor de P2 van Hamilton en P6 van Leclerc door het putje gespoeld konden worden.

Artikel gaat verder onder video

Hülkenberg eerlijk

De diskwalificaties zorgden voor een hoop verbaasde gezichten, zeker omdat slechts vier van de twintig coureurs na afloop van de race gecontroleerd werden. Op donderdag in Mexico spreken de coureurs na over het opvallende nieuws. Nico Hülkenberg geeft in de eerste groep van de persconferentie in Mexico-Stad eerlijk toe dat hij denkt dat hij zelf ook het haasje had kunnen zijn bij een eventuele controle: "Misschien was ik zelf ook wel illegaal! Je weet het nooit. De auto's zijn natuurlijk enorm gevoelig voor de rijhoogte. Hoe lager je komt, hoe meer downforce je hebt. Dat is het constante gevecht dat we hebben."

Andere illegale auto's

Hij krijgt bijval van Alex Albon, die suggereert dat het misschien wel een gevalletje 'waar rook is, is vuur was'. Hij denkt namelijk dat ook teamgenoten Carlos Sainz en George Russell wellicht te laag lagen in Austin. "Ik begrijp dat je misschien niet elke auto tijdens elke race hoeft te bekijken. Maar wanneer één coureur in het team illegaal is, bestaat er ook een hele, hele grote kans dat de teamgenoot van die coureur met de andere auto óók illegaal is. Ik weet niet hoeveel het kost om wat meer auto's te bekijken, maar ik geloof niet dat dat zo'n probleem is. Maar ik weet het niet want ik ben geen inspecteur", besluit hij.