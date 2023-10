Brian Van Hinthum

De val van Sergio Pérez tijdens het huidige seizoen blijft bij niemand die de Formule 1 volgt onopgemerkt. De Mexicaan begon uitstekend aan het seizoen, maar zakte gaandeweg het jaar steeds verder weg met misschien wel de beste auto op de grid. Ralf Schumacher stipt aan dat dat vooral te maken heeft met de richting waar Max Verstappen het team op stuurt.

Het seizoen van Pérez is gedurende het jaar als een nachtkaars uitgegaan. De man uit Guadalajara begon het jaar nog uitermate sterk met twee overwinningen in de eerste vier races. Zelfverzekerd verklaarde Pérez destijds dit jaar de kampioenschapsstrijd met Verstappen aan te willen gaan, maar eigenlijk ging het tijdens de Grand Prix van Miami al mis. Verstappen versloeg Pérez dat weekend op declasserende wijze en vanaf toen leek het vertrouwen bij de nummer twee in het wereldkampioenschap gestaag af te nemen. Zo wist hij vijf keer op rij niet voor Q3 te kwalificeren en worstelt hij de afgelopen weken met crashes en zijn eindposities.

Groot kampioen Verstappen

Er heerst dan ook veel onbegrip rondom de kwakkelende en tegenvallende resultaten van Pérez, maar volgens Schumacher is daar gewoon een duidelijke reden voor: de manier waarop Verstappen als groot kampioen het team een bepaalde richting op duwt. "Max maakt het verschil. Alle grote kampioenen proberen de auto zo te laten ontwikkelen dat de afstelling precies in het eigen straatje past. Zo was dat met mijn broer [Michael Schumacher, red.], zo was dat met Ayrton Senna en zo was dat met Lewis Hamilton", stelt hij bij F1-Insider.

Vijfde plek vieren

De Duitse analist vervolgt: "De minder presterende teamgenoot moet daar mee leren leven. Het is aan de coureur om het team te overtuigen. Een Formule 1-team zal altijd de kant kiezen van de coureur die meer succes kan beloven. Dat is de manier waarop het spelletje werkt. Hij bestuurt de zelfde auto als Verstappen en kan niet bij hem in de buurt blijven. De race in Austin was niet slecht", zegt Schumacher na Pérez zijn vierde plek in Texas. "Maar om een vijfde plek - wat Sergio zijn finishplek was voordat Hamilton gediskwalificeerd werd - te vieren, is simpelweg veel te weinig voor een Red Bull-coureur", besluit hij kritisch.