Redactie

Donderdag 26 oktober 2023 06:58

Sergio Pérez verrijdt aanstaande zondag zijn thuisrace in Mexico. Om verschillende redenen een belangrijke dag voor de Red Bull Racing-coureur, en daar hoort uiteraard een speciaal helmdesign bij.

De Grand Prix van Mexico is voor Pérez niet alleen van belang vanwege de gekte die er rondom zijn persoon heerst in zijn geboorteland, met het oog op de tweede plaats in het wereldkampioenschap is een goed resultaat ook een grote pre. Zoals dat gaat in de Formule 1, hoort daar natuurlijk een speciaal helmdesign bij. Pérez heeft ervoor gekozen om fans de kans te geven een ontwerp in te dienen, waarna er een winnaar werd gekozen. Het kleurrijke design is bedacht door de 22-jarige Karla Lozano uit San Nicolás de los Garza.