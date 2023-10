Lars Leeftink

Woensdag 25 oktober 2023 18:54

Liam Lawson heeft meer verteld over het moment waarop hij zag dat Daniel Ricciardo tijdens het Formule 1-raceweekend in Nederland crashte en de Nieuw-Zeelander vervolgens die race en de races daarna in moest vallen. Lawson is tijdens het proces tevens Max Verstappen erg dankbaar.

Lawson blikt in de podcast Beyond the Grind terug op het moment dat hij de crash zag van Ricciardo tijdens de tweede vrije training op het circuit in Zandvoort. "Ik stond gewoon in de garage toen ik de crash zag en op dat moment dacht ik er niet veel van, want het leek geen harde klap. Ongeveer vijf minuten later hoorde ik de boordradio waarin hij het had over zijn hand."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff over weekend in Mexico: 'Het weekend zorgt voor een unieke uitdaging'

Lawson over Zandvoort

Daarna begon de realisatie bij Lawson ook te komen dat zijn debuut in de koningsklasse niet zo heel lang meer op zich liet wachten. "Toen dacht ik een halve seconde aan de mogelijkheid dat ik misschien in de auto zou rijden. Twintig minuten later kreeg ik een berichtje', vervolgt de Nieuw-Zeelander. Vanaf dat moment liep Lawson als een kip zonder kop door de garages. Toch was het nog allesbehalve zeker dat hij zou rijden, want de ernst van de blessure van Ricciardo was nog niet duidelijk. 'We hebben er twee uur over gesproken. Ik werd wel heel erg vroeg ingelicht, maar tot de briefing was het nog niet zeker."

Lawson over Verstappen

Lawson is vooral dankbaar voor de steun die hij kreeg van Verstappen en Ricciardo tijdens zijn eerste paar races in F1. "Daniel [Ricciardo] hielp mij heel erg in Zandvoort voordat hij zijn operatie moest ondergaan. Ik heb vrijdagavond [in Zandvoort] met hem gesproken en dat was heel fijn. Max [Verstappen] zei in Monza: probeer er niet te lang over na te denken en probeer zo relaxed mogelijk te zijn. Hij is altijd heel erg aardig voor mij geweest." Lawson is onder de indruk van wat Verstappen laat zien in de RB19. "Max voelt zich zo ongelooflijk comfortabel in die auto. Hij weet precies wat de auto gaat doen wanneer hij iets doet. Dat is het moment dat je echt het allerlaatste beetje potentie uit een auto kan halen."