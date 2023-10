Vincent Bruins

Woensdag 25 oktober 2023 15:35

De Grand Prix van de Verenigde Staten was een evenement vol hoogte- en dieptepunten. Waar het voor Max Verstappen een uitermate goed weekend was, kreeg Lewis Hamilton te maken met een diskwalificatie.

Verstappen ving de wedstrijd op Circuit of the Americas aan vanaf de zesde positie. Al gauw ging de Red Bull-coureur langs de Ferrari's en opende hij de jacht op raceleider Lando Norris en Hamilton. De Nederlander ging laatstgenoemde voorbij tijdens de eerste pitstops, nadat Mercedes Hamilton langer buiten liet blijven. Dankzij de undercut had Verstappen nu vrij baan om het gat naar Norris te dichten. Halverwege de race wist hij de McLaren in te halen. Daarna was het een kwestie van op zijn harde banden de snellere Hamilton op de nieuwe mediums achter zich te houden en dat lukte met een gat van uiteindelijk 2,225 seconden.

Vijftigste overwinning

De overwinning in Austin, Texas was de vijftigste uit de Formule 1-carrière van Verstappen. Dit heeft de Red Bull-coureur voor elkaar gekregen in zijn 181e Grand Prix. Hij heeft dus in rap tempo die vijftigste zege bereikt. Hij is daarmee de op één na snelste om dit voor elkaar te krijgen. Niemand minder dan de legendarische zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher heeft het snelst de vijftigste overwinning binnengesleept. De Duitser deed het in Frankrijk in 2001, in zijn 155e Grand Prix, en dus 26 races sneller dan Verstappen. Schumacher zou nog eens 41 overwinningen binnenslepen met Ferrari. Hamilton is later Schumacher voorbijgestoken met een record aantal F1-zeges. Bij de Brit staat de teller momenteel op 103. Hij bereikte de vijftigste overwinning in zijn 185e Grand Prix, en dus vier races later dan Verstappen.

Tweemaal achter elkaar puntloos

Hamilton staat erom bekend dat hij erg consistent is qua resultaten. Hij wordt zelden betrapt op een foutje en valt dan ook niet vaak uit. Tijdens de Grand Prix van Qatar echter raakte hij Mercedes-teamgenoot George Russell bij de start en schakelde hij zichzelf uit. Het was voor het eerst in meer dan een jaar tijd dat hij door eigen toedoen de finish niet bereikte. Hij stuurde in België in 2022 in op Fernando Alonso en lanceerde zichzelf bij Les Combes met flinke schade tot gevolg. Na Qatar kwam hij in de Verenigde Staten als tweede over de streep, maar hij werd vanwege een te erg versleten bodemplank gediskwalificeerd. Hamilton is dus twee keer achter elkaar niet in de punten geëindigd. En dat is voor het eerst in maar liefst dertien jaar tijd en dat is wel opmerkelijk, en laat dus ook zien hoe consistent hij het afgelopen decennium is geweest. Hamilton raakte in de openingsronde in Italië in 2010 de Ferrari van Felipe Massa en moest opgeven met een gebroken ophanging. Een race later in Singapore stuurde hij in op Mark Webber en viel uit met schade. Die twee achtereenvolgende uitvalbeurten deden zijn kampioenschapskansen dat seizoen geen goed. Na nu voor het eerst in dertien jaar tijd tweemaal op rij puntloos te zijn geweest, hoopt Hamilton aankomend weekend natuurlijk op een beter resultaat in Mexico-Stad.