Remy Ramjiawan

Woensdag 25 oktober 2023 14:46 - Laatste update: 15:42

Volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem hebben de teams nog genoeg manieren om geld te verdienen, ook als het team van Michael Andretti wordt toegevoegd aan het miljoenenbal. De toetreding van het nieuwe team is door de FIA al goedgekeurd, maar de FOM stribbelt nog altijd tegen.

Het grootste obstakel zou zijn dat een nieuw team gaat meedelen in het prijzengeld. Daar zouden de huidige renstallen niet om staan te springen. Daarnaast is er ook wat onvrede over het moment dat Andretti wil gaan instappen. Zo hebben de huidige tien teams de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de sport en pas sinds de invoering van de budgetcap, kunnen de renstallen ook daadwerkelijk geld verdienen. Precies op dat moment besluiten nieuwe teams toe te treden en ook dat lijkt in het verkeerde keelgat van enkele teambazen te schieten.

Geld VS duurzaamheid

Bij SpeedCafé benadrukt Ben Sulayem dat hij simpelweg heeft uitgevoerd wat het reglement voorschrijft en dat er nog genoeg manieren voor de teams, om geld te verdienen. "Ik wil niet met die financiële taal spreken van: 'oh, laten we meer geld verdienen'. Ik wil het hebben over de duurzaamheid van de sport en het bedrijf", zo legt hij uit. Ondanks die uitspraak werd er vorige week wel bekend dat de FIA de boetes voor coureurs heeft opgehoogd tot een maximumbedrag van 1 miljoen euro.

Hebzuchtig

Toch heeft de FIA rekening te houden met de teams, want uiteindelijk moet er een goedkeuring komen van de FOM. Mochten de teams voet bij stuk houden, dan zou de FIA-voorzitter dat betreuren: "Oké, als ze dat doen, dan zijn ze hebzuchtig. Als dat de manier is om aan geld te komen, dan is dat absoluut hebzuchtig. Toch zijn er zoveel goede manieren om geld te verdienen", aldus Ben Sulayem.