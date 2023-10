Remy Ramjiawan

Voor Mercedes-teambaas Toto Wolff mag er een streep door een eventuele reversed grid voor de sprintraces. Afgelopen zaterdag werd de verkorte race verreden in het Grand Prix-weekend van Austin en daar zijn achteraf toch wel kritische geluiden op gekomen. Vooral de amusementswaarde zou wat tegenvallen en dus wordt er opnieuw nagedacht over het sleutelen aan het format.

In 2021 werd het sprintformat met veel bombarie geïntroduceerd. Het is bedoeld om een nieuw en vooral jonger publiek aan te boren. Ook zien de beleidsbepalers van de sport een langgekoesterde wens daarmee in vervulling gaan, want tijdens een sprintweekend staat er elke dag een belangrijke sessie op het programma. Toch is in de afgelopen jaren hier en daar wat gesleuteld aan het format, om niet alleen voor meer spektakel te zorgen, ook wil de sport niet te veel de hoofdrace op zondag in de weg zitten.

Na het weekend in de Verenigde Staten zijn er een aantal ideeën geopperd om het sprintformat te verbeteren en één van de die plannen is een reversed grid. Dat zou betekenen dat voor het bepalen van de startopstelling voor de sprintraces, de stand in het kampioenschap in omgekeerde volgorde, wordt gebruikt. In gesprek met RaceFans legt Wolff uit dat hij zo'n aanpassing niet zou toejuichen.

Wolff verzet zich tegen het idee en vindt het allemaal maar wat kunstmatig. "Ik ben conservatief in racen. Ik heb liever helemaal geen sprintraces. Als we ons er dan nog meer meegaan bemoeien en een reversed grid gaan toepassen, dan gaan we meer de kant op van het format van de opstapklassen. De sport volgt dan entertainment, terwijl entertainment sport zou moeten volgen." In zijn ogen proberen de beleidsbepalers allerlei kunstmatige ingrepen te hanteren, terwijl een competitief veld eigenlijk alle obstakels wegneemt. "De eerlijkheid van de stopwatch, is wat ons aantrekt. Het creëren van een kunstmatig spel rond de sprintrace op zaterdag is niet de manier waar ik persoonlijk voorstander van zou zijn, maar dat is mijn mening. Uiteindelijk moeten alle teams samen met Stefano [Domenicali] nadenken of dit het beste is voor de sport", aldus de teambaas van Mercedes.