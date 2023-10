Jan Bolscher

Maandag 23 oktober 2023 13:10

Verstappen wist de Grand Prix van de Verenigde Staten te winnen, ondanks dat hij een probleem met zijn remmen moest managen. De Nederlander vertelt dat hij hier direct vanaf de eerste ronde last van had.

De Red Bull Racing-coureur ving de race op Circuit of the Americas aan vanaf de zesde plaats, nadat hij in de kwalificatie zijn snelste rondetijd verloor vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Zoals al vaker dit seizoen wist Verstappen zich met succes een weg naar de leiding in de wedstrijd te vechten. Dit keer echter niet zonder slag of stoot. Over de boordradio liet de 26-jarige coureur meerdere keren horen problemen te hebben met de remmen van de RB19, waardoor de later gediskwalificeerde Lewis Hamilton uiteindelijk tot slechts twee seconden wist te naderen. Een aanzienlijk kleinere marge dan bijvoorbeeld op de zaterdag, waar Verstappen met een voorsprong van ongeveer tien seconden als eerste over de streep kwam tijdens de sprintrace.

Remproblemen Verstappen

"We hadden een goede start. In de eerste stint probeerde ik geduldig te zijn, maar tegelijkertijd vroeg het lange volgen behoorlijk wat van de banden", blikt Verstappen terug. "Ook had ik in vergelijking met zaterdag moeite met de remmen, het was erg inconsistent. Dat ging in principe de hele race zo door. Dat was een vrij grote factor, want ik had niet echt het vertrouwen om consistent te kunnen zijn met het remmen. Desalniettemin hadden we als team de juiste strategie, we stopten op het juiste moment. In principe kon ik daardoor naar voren komen. Ik denk dat we alles goed gedaan hebben, maar ik had op iets meer pace gehoopt. Op zaterdag waren we namelijk veel competitiever."

De juiste strategie

Op de vraag wanneer het remprobleem de kop op stak, antwoordt de drievoudig wereldkampioen: "Vanaf ronde één. Dat was het enige wat we hadden veranderd ten opzichte van zaterdag. Dat maakte het erg moeilijk. Het is zeldzaam dat ik daar problemen mee heb in de Formule 1, maar vandaag speelde het wel, en dat maakte het wat moeilijker. Zodra ik aan de leiding lag was het gat denk ik oké. Maar met nog een aantal ronden te gaan kwam ik wat achterblijvers tegen, en mijn banden voelden niet fantastisch. De harde band was niet zo goed, maar het gat was net groot genoeg en er waren niet zoveel ronden meer te gaan."