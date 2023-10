Remy Ramjiawan

Maandag 23 oktober 2023 12:19

Volgens sportief directeur van Ferrari, Diego Ioverno, is de diskwalificatie van Charles Leclerc een vervelende samenloop van omstandigheden. De Italiaan legt op X uit dat Ferrari, naar eigen zeggen, alles goed had afgesteld, maar dat de omstandigheden ervoor zorgden dat de SF-23 van de Monegask illegaal werd bevonden.

Leclerc, maar ook Lewis Hamilton nemen een nulresultaat mee uit Austin. Het heeft alles te maken met de skid blocks onder de bolides van de mannen. Die waren achteraf te ver afgesleten en daardoor kon de FIA niet anders dan het duo diskwalificeren. Volgens de sportief directeur van Ferrari zijn er aanwijsbare redenen waardoor dit heeft kunnen gebeuren en hij stelt dat het team natuurlijk altijd de prestaties probeert te optimaliseren. Daarmee doelt de Italiaan op het feit dat teams altijd het randje van wat is toegestaan opzoeken.

Marginaal

Na afloop van de race moeten de skid blocks onder de auto nog minimaal negen millimeter hoog zijn. Dat is precies het punt waarop de auto's van Leclerc en Hamilton zijn afgekeurd. De FIA heeft niet bekend gemaakt hoeveel er nog over was van de skid blocks, maar volgens Ioverno was het allemaal marginaal. "Na het einde van de race wezen de metingen uit dat onze auto onder het minimum zat, al ging het slechts om enkele tienden. Het was genoeg voor de stewards om het [de auto red.] als 'illegaal' te beschouwen. Voor zoiets kan niets anders dan een diskwalificatie volgen", zo kan hij zich vinden in de beslissing van de stewards.

Oorzaak

Als oorzaak wijst hij naar de beperkte trainingstijd, maar ook de weersomstandigheden en niet te vergeten de hobbels op het Circuit of the Americas. "Een sprintweekend is eigenlijk best apart. Je hebt namelijk weinig tijd om de auto voor te bereiden. Na slechts één training gaat de auto al in de parc fermé-stand. Vanaf dat moment kun je niet meer aan de auto sleutelen. Daarbovenop komt dat het circuit in Austin erg gaaf is, maar ook extreem hobbelig. Hobbels maken het erg lastig voor de coureurs en voor de auto's. Het verleden heeft uitgewezen dat iedereen weleens heeft gefaald als het neerkomt op de vering en het chassis. We wisten dat het erg lastig zou worden en dat is de reden dat we de auto iets hoger hebben gezet in de eerste vrije training."

Balanceren tussen prestaties en rijhoogte

Ondanks die verhoging was Leclerc toch de pineut. "Vanuit ons oogpunt zou het goed moeten zijn, maar toch bleek dat we iets te marginaal waren. Daarnaast speelde de wind, die van richting was veranderde, een intensere rol, dan we van tevoren hadden gedacht. Daardoor was onze auto aan het einde van de race niet legaal." Toch is het nog altijd topsport en de teams proberen altijd winst te boeken. "Achteraf gezien hadden we de auto iets hoger kunnen afstellen, maar dan hadden we ook ingeleverd op de prestaties. Uiteindelijk zijn we hier altijd om onze prestaties te optimaliseren."