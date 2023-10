Remy Ramjiawan

Toto Wolff en Lewis Hamilton leggen zich neer bij de beslissing van de FIA om de zevenvoudig kampioen te diskwalificeren van de Grand Prix van de Verenigde Staten. De teambaas is qua prestaties blij met wat de W14 in Austin heeft laten zien, maar vindt dat dit er nu eventjes niet toedoet en neemt de diskwalificatie na de race in Austin sportief op.

Hamilton, maar ook Charles Leclerc werden na de wedstrijd in de Verenigde Staten geschrapt van het resultaat. Dit had alles te maken met de slijtage van de skid blocks onder de auto's van het duo. Na afloop van een race moet er minimaal nog negen millimeter over zijn van de skid blocks en dat minimum werd niet gehaald, zo liet de FIA weten. De internationale autobond kon met dat gegeven niet anders dan het duo diskwalificeren en daardoor zijn er dure punten verloren gegaan.

'Geen speelruimte in de regels'

Volgens Wolff zat het probleem in de afstelling van de W14 van de 38-jarige coureur. "Keuzes maken qua afstelling in een sprintweekend is altijd een uitdaging, met maar één uur vrije training - en dat op een hobbelig circuit als COTA en met een nieuw pakket. Uiteindelijk maakt dat allemaal niet uit; anderen hadden het goed, waar wij het fout hadden en er is geen speelruimte in de regels", zo legt hij uit over de versleten skid blocks. "We moeten het onder ogen zien, ervan leren en volgend weekend sterker terugkomen."

Diskwalificatie doet niets af aan geboekte progressie

Voor het eerst sinds tijden had Hamilton daadwerkelijk weer zicht op een overwinning en dat maakt de teleurstelling iets groter, al wijst de zevenvoudig kampioen ook naar de lichtpuntjes. "Het is natuurlijk teleurstellend om na de race gediskwalificeerd te worden, maar dat doet niets af aan de vooruitgang die we dit weekend hebben geboekt." De W14 was dit weekend voorzien van een nieuwe vloer en die lijkt te werken. "We hadden een goed tempo en ik voelde me geweldig in de auto. Het was lastig racen tegen de mensen om me heen omdat ze zo snel waren, maar we kunnen blij zijn met veel dingen. Ik voel me positief omdat we vooruitgaan, ook al hadden we achteraf gezien misschien wel kunnen winnen."