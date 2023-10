Brian Van Hinthum

Maandag 23 oktober 2023 01:14

Max Verstappen pakte zondag tijdens een spannende Grand Prix van de Verenigde Staten zijn vijftigste overwinning uit zijn loopbaan. De Nederlander kwam vanaf P6 op Circuit of the Americas, maar wist tóch knap te winnen. Vader Jos Verstappen reageert na afloop van de zege.

Het werd zondag in Texas zeker geen gemakkelijke middag voor de drievoudig wereldkampioen. Verstappen wist al dat het een lastige kluif ging worden met zijn teleurstellende zesde startplek. Hij hield bij de start zijn hoofd koel, al was het tijdens de race vaak lastig om rustig te blijven. De Limburger kende problemen met de remmen, waardoor hij het op de boardradio meermaals aan de stok kreeg met engineer Gianpiero Lambiase. Uiteindelijk hield hij Lewis Hamilton nét achter zich.

Problemen met de remmen

Een gemakkelijke en overtuigende overwinning werd het dus niet voor de man uit Hasselt. Ook vader Jos was zondag aanwezig in Texas en na afloop van de achttiende race van het seizoen trok Viaplay hem aan de mauw voor commentaar. "Het was spannender dan verwacht. Hij had problemen met de remmen. Het gevoel was er gewoon niet met de remmen. Dan krijg je dit soort dingen. Je moet ook op de banden letten en de witte banden [hards] voelden niet top aan."

Speciaal randje?

Hij krijgt vervolgens de vraag of het extra mooi was om te zien dat Verstappen de overwinning pakte op de verjaardag van zusje Victoria Verstappen: "Ik vind elke overwinning mooi. Tot nu toe weet hij het op de verjaardag van elk familielid te flikken." Ten slotte wordt Jos herinnerd aan de vijftigste zege van zijn zoon en de coureur geniet hardop: "Waar eindigt het? Je ziet wel dat het allemaal dichterbij elkaar komt. Je moet dus genieten van het moment."