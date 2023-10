Vincent Bruins

Zondag 22 oktober 2023 23:59

Lewis Hamilton is tweede geworden in de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Mercedes-coureur moest zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. Al is Toto Wolff tevreden over de nieuwe vloer van de W14, toch is het mislopen van de zege pijnlijk.

Hamilton ving de wedstrijd op Circuit of the Americas aan vanaf de derde plek en verloor een positie aan Carlos Sainz bij de start. Hij ging niet veel later weer voorbij aan beide Ferrari's. Mercedes hield hem bij de eerste pitstop een aantal ronden langer buiten en verloor zo een plekje aan Max Verstappen. Na de tweede pitstop wist Hamilton wel Lando Norris in te halen voor P2, maar de zevenvoudig wereldkampioen had net niet genoeg tijd om ook nog het gat te dichten naar Verstappen die met zijn Red Bull een vijftiende overwinning van het seizoen pakte. George Russell werd redelijk kleurloos zevende.

Race verloren met eerste pitstop

"Tja, dat is gewoon pijnlijk," lachte Wolff als een boer met kiespijn, reagerend op de finish bij Sky Sports F1. Hamilton kwam slechts 2.225 seconden tekort op Verstappen. "De upgrade werkt wel. Het is echt een superstap vooruit geweest. De richting die we op zijn gegaan, is een heel goed teken." De Oostenrijker kreeg vervolgens de vraag of ze wat anders hadden kunnen doen bij de eerste pitstop. "Achteraf gezien is het makkelijk te zeggen. Maar we wisten niet of we een snellere auto dan Max hadden. Een één-stopstrategie was een realistische optie toen. Maar we zijn tijdens die twee ronden zoveel tijd kwijtgeraakt. Daar hebben we de race verloren."

Positieve eruit halen

"We doen dit allemaal samen," legde Wolff uit over zijn team. "Ik heb scheldwoorden gebruikt, maar dat deden alle anderen ook. We moeten het positieve eruit halen, maar ik haat het om races te verliezen, en het hele team heeft er pijn van. Maar dit is zo'n circuit waar we normaal gesproken niet competitief waren geweest met al die snelle bochten. We waren dan ook helemaal nergens in Suzuka." Het circuit in Japan heeft net als de baan in Austin veel snelle links-rechtscombinaties. De teambaas verwacht dat de beste kans op een overwinning voor Mercedes zal komen in São Paulo. "Dit voelt heel erg goed, maar winnen voelt nog beter," zo sloot hij af na de tweede stek voor Hamilton.