Brian Van Hinthum

Zondag 22 oktober 2023 19:23 - Laatste update: 19:25

Zondag gaan om 21:00 uur de lichten uit op het Circuit of the Americas voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Charles Leclerc vertrekt vanaf de pole in Texas, terwijl Max Verstappen vanaf P6 gaat beginnen. Hoe ziet de rest van de startopstelling eruit?

De kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten werd natuurlijk al op vrijdag gereden wegens het sprintraceweekend dat we hier afwerken. Verstappen leek de snelste man op de baan, maar de Nederlander zag hoe zijn tijd wegens de track limits werd afgepakt en hij zodoende niet verder is gekomen dan P6. Leclerc was dus de man die het best wist te profiteren van de afgepakte Nederlandse tijd. Lando Norris en Lewis Hamilton maken de top drie compleet, terwijl Carlos Sainz ook nog aansluit op de tweede startrij. Verstappen krijgt op zijn rij gezelschap van George Russell.

Wat verder naar achter wordt het vrij leeg op de grid. Zowel het team van Haas als de formatie van Aston Martin heeft besloten om veranderingen aan te brengen aan de set-ups, waardoor alle vier de bolides vanuit de pitstraat moeten vertrekken. Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Lance Stroll weten dus allemaal dat ze een lastige middag voor de boeg hebben.