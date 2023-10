VIDEO: Hamilton bekeek RB19 van dichtbij: "Dat ga ik doorgeven aan mijn team"

Lars Leeftink

Zondag 22 oktober 2023 13:05 - Laatste update: 14:11

Lewis Hamilton was tijdens de sprintrace voor de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten de enige die een tijdje achter Max Verstappen kon blijven. De Nederlander won uiteindelijk wel de korte race, maar Hamilton kreeg vanaf de tweede plaats wel de kans om de RB19 van dichtbij te bekijken. Dit en nog meer werd besproken in een nieuwe video. Bekijk de video op ons YouTube-kanaal of hieronder!