Lars Leeftink

Zondag 22 oktober 2023 13:47

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, zag Max Verstappen zaterdag gecontroleerd de sprintrace voor de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten winnen. Voor zondag kijkt de Oostenrijker echter vooral naar Lando Norris.

Tegenover de Duitse tak van Sky Sports blikt Marko terug op de sprintrace van Verstappen, die vanaf P1 alleen even uitgedaagd werd door Charles Leclerc bij de start en Lewis Hamilton gedurende de beginfase van de race. "Hij [Verstappen] reed gecontroleerd. Hij was snel en gelijktijdig wist hij ook nog de banden te managen. Meer kun je niet doen."

McLaren een concurrent?

Verstappen zal zondag vanaf P6 moeten gaan beginnen aan de achttiende race van 2023. De Nederlander zal vijf coureurs in moeten halen: Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris, Carlos Sainz en George Russell. Marko kijkt, zo blijkt, vooral naar Norris als voornaamste uitdager voor een zege van Verstappen. "Lando Norris had een goede snelheid te pakken, dus ik denk dat hij morgen onze grootste concurrent zal zijn."

Zondag in Austin

Tegenover Auto, Motor und Sport ging Marko ook nog in op de inhaalrace die Verstappen zondag dus zal moeten maken. De Oostenrijker heeft er vertrouwen in dat Verstappen kans op de zege gaat maken. "Max is iemand die niet lang aarzelt. Hij begint met inhalen en meestal is het meteen voorbij. Max is één van de aardigste personen die je je kunt voorstellen. Hij neemt de tijd voor iedereen. In de cockpit is het volledig anders. Het beest in hem komt naar boven."