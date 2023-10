Lars Leeftink

De vrijdag en zaterdag tijdens het Formule 1-raceweekend in de Verenigde Staten werden gedomineerd door iets wat de afgelopen weken al vaker onderwerp van gesprek was: track limits. De coureurs zijn er wel klaar mee en vragen om verandering.

Tegenover Motorsport.com zijn de coureurs kritisch. Bottas was nog niet tevreden, ondanks de aanpassingen die op zaterdag al werden gedaan door de FIA om het probleem aan te pakken. "Het maakt het iets gemakkelijker. Er is gewoon wat meer flexibiliteit op de lijn. Maar het probleem is dat er meerdere bochten zijn waar je een voordeel hebt als je wijd gaat en iedereen gaat tot het uiterste. Er moet dus een harde grens zijn, of dat nu een grindstrook is of een stoeprand. Dat is het probleem met het circuit."

Bottas stelt dat het een discussiepunt is tijdens vergaderingen, maar dat de FIA bij het huidige standpunt blijft. "Dat is een groot discussiepunt geweest tijdens de rijdersvergadering. Voorlopig houdt de FIA vast aan de witte lijn-regel die overal geldt. [De nieuwe lijn is nog steeds een witte lijn. Uiteindelijk moet er een harde limiet zijn - bijvoorbeeld in Oostenrijk, waar ze een wat hebben toegevoegd [nadat 1200 mogelijke overtredingen van de limiet op het circuit waren vastgesteld tijdens de GP van 2023]."

Pérez kritisch

Ook Sergio Pérez is kritisch op de manier waarop de FIA de huidige reglementen rondom track limits aanpakt. De aanpassingen op zaterdag deden wel iets, maar niet voldoende. Ook de inconsistent rondom de straffen wordt door de Mexicaan bekritiseerd. "Toch zag ik heel even een paar momenten waarop coureurs gestraft zouden moeten worden en dat deden ze niet. Toch zijn we niet in staat om daar enige consistentie in te vinden... wat ik ook zeg, het zal niets veranderen." Bij Viaplay liet ook Verstappen zijn licht schijnen op de track limits, die hem op vrijdag pole position voor de race zou kosten. "We [coureurs en FIA] waren een paar dingen aan het proberen die het zouden verhelpen. Maar het viel nu wel mee, want in de race rijd je niet zo agressief als in de kwalificatie."

Gasly

Tot slot Pierre Gasly, die ook kritisch is richting de FIA en de huidige regels. De Fransman was wel tevreden over de veranderingen. "Op de lange termijn moeten we een oplossing vinden, want het was nooit zo geweldig. Maar we zijn er allemaal mee bezig en proberen het te verbeteren voor volgend jaar. [Het aanpassen voor] vandaag was goed, want in plaats van de baan smaller te maken, hebben ze hem breder gemaakt zodat je meer snelheid kunt meenemen en wat meer vrijheid hebt en het voelt gewoon prettiger om te rijden."