Remy Ramjiawan

Vrijdag 3 februari 2023 14:06

Voor Daniel Ricciardo ligt er dit seizoen niets meer dan een reserverol bij Red Bull Racing weggelegd. De Australiër is aanwezig in New York, voor de presentatie van de livery van de RB19, later vandaag. Bij The Late Show with Stephen Colbert kijkt de Australiër naar de groei van de sport in de Verenigde Staten.

Red Bull Racing heeft er voor gekozen om de kleuren van de wagen waarmee Max Verstappen en Sergio Perez gaan racen in 2023 in New York te onthullen. Om 14:30 uur Nederlandse tijd zal het spektakel te volgen zijn. Maar naar verwachting wordt niet alleen het kleurenschema van de nieuwe auto gepresenteerd. Red Bull zal, volgens diverse bronnen, een samenwerking met Ford aangaan vanaf 2026 en ook die combinatie zou in New York wereldkundig worden gemaakt.

Drive to Survive

In gesprek met Stephen Colbert wijst Ricciardo naar de groei van de sport, mede dankzij het succes van docuserie Drive to Survive. "Ik wilde iets serieus zeggen, maar ik denk dat het uiteindelijk waarschijnlijk mijn goede looks zijn. Ik denk dat het komt door Drive to Survive op Netflix, dat enorm is opgeblazen. Ik denk dat dat de Formule 1 wereldwijd op de kaart heeft gezet", zo geeft hij antwoord op de vraag waarom de sport nu ook in de Verenigde Staten is aangeslagen.

Roots in Europa

Toch liggen de roots van de Formule 1 nog altijd in Europa. "Dat is het centrum van de autosport en de Formule 1, veel van de teams zijn daar gevestigd. Dus zelfs voor mij als Australiër, wist ik dat ik daar moest zijn. Ik moest in Europa zijn. Ik moest daar zijn waar veel van de teams zijn, de sponsors en uiteindelijk ook de industrie", gaat de achtvoudig Grand Prix-winnaar verder.

Kwestie van tijd

De sport heeft in het verleden diverse pogingen gedaan om het spektakel ook in de Verenigde Staten aan de man te brengen, maar dat is totdat de nieuwe eigenaren in 2017 het stokje overnamen, niet gelukt. "Er zijn delen van de wereld waar het altijd groot is geweest. Zoals Europa, Formule 1 bestaat al vele jaren en er is altijd een harde kern daar. Ik denk dat het onvermijdelijk was om het hier (Verenigde Staten) ook te laten slagen, omdat jullie zo goed zijn in sport en het was gewoon een kwestie van tijd, maar ik heb het gevoel dat het versneld werd door Drive to Survive", aldus Ricciardo

