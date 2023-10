Lars Leeftink

Zondag 22 oktober 2023 11:21 - Laatste update: 11:23

Lewis Hamilton kon tijdens de sprintrace voor de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten een tijdje in de buurt blijven van Max Verstappen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met P2. Toch had de Brit, volgens zichzelf, achter de Nederlander reden tot klagen.

Hamilton kent in 2023 een stabieler jaar dan in 2022 het geval was, toen porpoising ervoor zorgde dat zowel hij als Mercedes als geheel op zoek waren naar de juiste balans en een oplossing voor het probleem waar veel teams last van hadden. Mercedes werd uiteindelijk derde bij de constructeurs, maar Hamilton bleef in 2022 voor het eerst zonder zege. Dit lijkt, met nog vijf races te gaan, in 2023 ook het geval te gaan zijn. Toch liet de Brit tijdens de sprintrace wel zien dat er snelheid in de W14 zit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen over duel met Leclerc tijdens start sprintrace: "Gaf hem net genoeg ruimte"

Boardradio Hamilton

Tijdens de sprintrace, een race waarin Hamilton een tijdje binnen een seconde van Verstappen kon blijven, probeerde de zevenvoudig wereldkampioen druk uit te oefenen op Verstappen en vooral de FIA door aan te geven dat de Nederlander zich niet aan de limieten van de baan hield. "Max is echt al een paar keer van de baan gegaan." De FIA was het niet met de Brit eens, want de Nederlander kreeg geen waarschuwing van de stewards tijdens de sprintrace. Hamilton moest dus uiteindelijk genoegen nemen met P2 achter de Nederlander, maar bleef wel voor Leclerc. Sommige fans waren niet zo blij met de boardradio van Hamilton, terwijl de Brit zelf achteraf vooral blij was dat hij de achterkant van de RB19 van Verstappen heeft kunnen bestuderen.

Hamilton team radio:



"Max has gone off quite a few times." — formularacers (@formularacers_) October 21, 2023

Hamilton trying to snitch on verstappen instead of just trying to race him fair and square #F1Sprint — Dan (@D_M_W_11) October 21, 2023

Worried about somebody else's driving than his own driving — charles (@_chaarleess) October 21, 2023

Bro pushed Leclerc off all the way to New Mexico at turn 1 and he’s still talking 😭😭 — A (@ahmad_a_05) October 21, 2023

Hamilton trying to snitch on verstappen instead of just trying to race him fair and square #F1Sprint — Dan (@D_M_W_11) October 21, 2023

He’s not very good at staying on the track in the first corner — yes girl™ (@Yarrhful) October 21, 2023