Remy Ramjiawan

Zaterdag 21 oktober 2023 06:58

Hoewel de kwalificatie niet helemaal verliep zoals Red Bull-teambaas Christian Horner van tevoren had gehoopt, stelt de teambaas dat er zondag nog altijd een kans op een zege is, hoe moeilijk het ook wordt. Wel geeft de teambaas bij Viaplay toe dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor het team.

De kwalificatie voor de race in de Verenigde Staten werd een prooi voor Charles Leclerc, die uiteindelijk de pole position wist te pakken. Lando Norris zal zondag vanaf de tweede plek de race aanvangen en dat doet hij voor Lewis Hamilton, die de derde tijd had gereden. Verstappen kende een rommelige Q3. In zijn eerste run zat teamgenoot Sergio Pérez in de weg en in zijn laatste run maakt hij een foutje in de eerste bocht. Hoewel Verstappen in dat laatste rondje nog de verloren tijd wist goed te maken, zorgde een track limit ervoor dat het uiteindelijk voor niets was. De Nederlander vertrekt zondag vanaf de zesde plek, daar waar 'Checo' het moet doen met de negende startplek.

Artikel gaat verder onder video

'Het zat er niet in vandaag'

"Het leek erop of we de pole position hadden, maar het scheelde een heel klein beetje. We hadden een blokkerend bandje in de eerste bocht en daardoor begon Max met een kleine achterstand", zo opent de teambaas. Verstappen zou Verstappen niet zijn, als hij ondanks dat foutje niet nog alles uit de RB19 zou persen. "Hij moest echt alles geven en hij deed zijn best, maar vandaag zat het er niet in. Daardoor wordt het wel een interessante race op zondag."

'Altijd een kans op de overwinning'

De RB19 is over het algemeen een auto die beter tot zijn recht komt in de races. Horner wijst dan ook naar de balans tussen een afstelling voor de kwalificatie en die van de race. "Het is niet makkelijk om de auto voor de snelste ronde in orde te krijgen, maar ook voor de race en dus over het hele spectrum. Dus het is jammer dat we die laatste ronde niet hebben kunnen pakken." Uiteindelijk stond Verstappen kortstondig op pole position, maar een track limit deed hem de das om. "Hij had de pole gehad, maar dat heeft hij niet dus we starten vanaf plek zes. We hebben dus nog wel wat werk te doen." Wat betreft een zege op zondag is Horner ook duidelijk: "Dat wordt wel wat moeilijker, maar er is altijd een kans."