Leclerc sluit enerverende kwalificatie in Austin op pole af: "Was voor niemand makkelijk"

Remy Ramjiawan

Zaterdag 21 oktober 2023 00:19

Charles Leclerc wist met een 1:34.723 zichzelf te verzekeren van de pole position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Monegask is logischerwijs enorm blij met de prestatie en wijst naar de goede voorbereiding van het team op Amerikaanse bodem.

Tijdens de eerste vrije training was al te zien dat het dit weekend enorm dicht bij elkaar zou zitten. Dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn in de kwalificatie. Hoewel Max Verstappen eigenlijk de snelste tijd had gereden, werd die tijd afgepakt voor een track limit in bocht 19. Daardoor is Leclerc de man die zondag vanaf P1 mag gaan beginnen.

'Begonnen met sterke basis'

Na de kwalificatie is Leclerc opgelucht en wijst hij vooral naar het goede voorbereidende werk van het team. "Ik denk dat we het als team erg goed hebben gedaan. We weten dat het belangrijk is tijdens een sprintweekend, om een probleemloze vrije training te hebben. Dat hadden we gelukkig", zo opent hij na de sessie. De karakteristieke van de baan passen bij de SF-23 en Ferrari zat er direct goed bij. "We begonnen met een sterke basis en dat is te danken aan het vele werk van de monteurs. De auto voelde ook meteen goed aan." Uiteindelijk was het laatste rondje van de Monegask de snelste. Toch was dat rondje niet foutloos. "Ik was blij met mijn rondje, al maakte ik in dat laatste rondje een paar foutjes, maar het was voor niemand makkelijk."

Drukte in eerste bocht zondag

Zondag mag Leclerc vanaf P1 gaan starten, maar dat deed zijn teamgenoot vorig jaar. Die werd er toen afgetikt door George Russell en tijdens het interview wordt Leclerc op die drukte in de eerste bocht gewezen. "Ik ben echt heel blij dat ik zondag vanaf pole position mag starten. Bocht één is hier altijd wel een dingetje, maar tegelijkertijd kun je beter vooraan staan, dan in het midden van het veld. Ik ben er erg content mee en ik hou van deze baan en ook de sfeer die hier rondom het circuit hangt."