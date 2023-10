Jan Bolscher

Vrijdag 20 oktober 2023 14:09

Lando Norris verwacht een uitdagend weekend in de Verenigde Staten, omdat het circuit in Austin volgens de Brit aanzienlijk minder goed bij de McLaren past dan bijvoorbeeld de baan in Qatar.

McLaren is na een dramatische seizoensstart bezig aan een zeer goede reeks in de Formule 1. De Britse formatie is de afgelopen weken opgeklommen naar de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap en is met nog vijf races te gaan nog niet kansloos voor P3. In de afgelopen drie races werd Norris twee keer tweede en één keer derde. Het team uit Woking lijkt momenteel dan ook het tweede team achter Red Bull Racing, al is de achterstand op het team van Max Verstappen en Sergio Pérez nog altijd aanzienlijk.

Veel langzame bochten

Gevraagd naar hoe zeker Norris van zijn zaak is in Austin, klinkt het: "Niet zo zeker. Hier zijn veel meer langzame bochten, dat is niet onze kracht. Het wordt lastig. In Singapore waren we niet slecht. We waren niet zo sterk als Ferrari, maar het was zeker geen slechte race. Maar op dit soort circuits... We weten dat Mercedes erg sterk zal zijn, Ferrari zal erg sterk zijn en Aston Martin is hier in het verleden erg sterk geweest."

Zwaar weekend voor de boeg

De nummer zeven in het coureurskampioenschap vervolgt: "In Qatar wisten we dat het circuit goed bij ons zou passen: veel medium tot hogesnelheidsbochten waar we erg sterk waren en bijna op lijn lagen met Red Bull. Hier is dat veel minder, en zijn er veel meer langzame bochten. Ik ben dus zeker niet net zo zeker van m'n zaak, maar desalniettemin zeg ik niet dat het een slecht weekend wordt. Ik denk dat we kunnen vechten, maar het wordt een veel zwaarder gevecht."