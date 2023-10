Jan Bolscher

Vrijdag 20 oktober 2023 13:29 - Laatste update: 13:47

Lewis Hamilton kan zich vinden in het onderzoek dat de FIA naar hem is gestart, nadat hij in Qatar tijdens de race de baan overstak. Wel beticht de zevenvoudig wereldkampioen het motorsportorgaan van "slechte communicatie."

Hamilton viel tijdens de Grand Prix van Qatar uit in de eerste ronde, na een incident met teammaat George Russell. Nadat de Mercedes-coureur uit zijn auto was geklommen stak hij vervolgens de baan over, terwijl het volledige veld nog buiten achter de safety car reed. Een gevaarlijke actie die logischerwijs in strijd is met de regels. Hamilton kreeg daarom een boete van 50.000 dollar opgelegd, waarvan 25.000 dollar voorwaardelijk. Daarmee leek de kous af, maar een volle week later kondigde de FIA aan dat er opnieuw een onderzoek gestart moest worden, omdat Hamilton gezien zijn voorbeeldfunctie met zijn actie mogelijk een verkeerde boodschap naar de jongere generaties heeft gestuurd.

Artikel gaat verder onder video

FIA-onderzoek

"Ze hebben met mij gesproken en tijdens de meeting in het kantoor van de stewards heb ik mijn hand opgestoken", vertelt Hamilton op de persconferentie in Austin. "In het heetst van de strijd, was het de verkeerde beslissing. Het is belangrijk om de juiste boodschap te sturen, met name aan de jonge coureurs. Dat is niet het juiste om te doen. Ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden. Ik denk dat ze gewoon proberen om te kijken hoe ze dit in de toekomst kunnen voorkomen." Het extra onderzoek van de FIA zorgde echter juist daarom voor verwarring. Hamilton had immers al erkend dat hij fout zat, en er was al een straf uitgedeeld.

Slechte communicatie

De 38-jarige Brit heeft zelf niet het idee dat de FIA hem er heeft uitgepikt vanwege zijn status in de Formule 1: "Nee, dat denk ik niet. Uiteindelijk was het denk ik gewoon slechte communicatie. Wat ze zeiden, was denk ik niet precies wat ze bedoelden. Wat ze bedoelden, is denk ik dat ze gaan kijken hoe ze dit in de toekomst kunnen voorkomen zodat het niet weer gebeurd. Volgens mij was er recent nog een incident in het karten waarbij een jongen werd geraakt, dus we moeten ervoor zorgen dat we ons blijven focussen op veiligheid. Ik denk dat dat de kern is. Waarschijnlijk moeten ze gewoon tegen hun PR-medewerker zeggen dat hij zijn werk beter moet doen."

Hamilton doelt met het kartincident op een ongeluk tijdens een kartrace in Italië eerder deze maand. De Britse Joey Turney wilde daar zijn kart terug de baan opduwen, maar werd geraakt door een andere coureur. Turney liep daarbij serieuze blessures aan zijn enkel op. Het incident met Hamilton kreeg hierdoor extra aandacht.