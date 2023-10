Jordy Stuivenberg

Vrijdag 20 oktober 2023 10:03

Het lijkt te rommelen binnen de top van Red Bull en Red Bull Racing. Sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz zou zelfs vertrouweling Helmut Marko niet zeker zijn van zijn plaats.

Zowel Marko als teambaas Christian Horner spelen in de pers mooi weer, maar volgens F1-insider was het Horner zelf die naar de Britse pers lekte dat Marko onder druk zou staan. Dat er meer aan de hand is, lijkt dus duidelijk, maar Max Verstappen laat zich daar niet door van de wijs brengen. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten kreeg hij de vraag hoe de sfeer binnen het team op dit moment is.

Mensen van buitenaf

"Ik zag dat mensen van buiten het team bullshit over ons verspreiden. De sfeer binnen het team is enorm goed op dit moment. Iedereen weet wat zijn of haar rol is. Natuurlijk is het heel verdrietig dat Dietrich vorig jaar is overleden, maar we blijven doorgaan om zijn nalatenschap door te zetten", luidde de eerste reactie van Verstappen.

Geen veranderingen

De drievoudig wereldkampioen benadrukt daarbij dat er niet één sleutelfiguur is binnen het team is. Dus niet alleen Horner, Marko of Verstappen zelf bepalen het succes van Red Bull. "Iedereen binnen het team is enorm belangrijk voor de successen die we nu kunnen vieren. Daarom gaat er in de toekomst ook niets veranderen. Ik denk dat dat genoeg zegt."