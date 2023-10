Jan Bolscher

Max Verstappen stelt dat hij, kijkend naar het huidige seizoen, ook in de Verenigde Staten de te kloppen man zal zijn. De Nederlander is zich er echter van bewust dat een sprintraceweekend extra uitdagingen met zich meebrengt.

Het Circuit Of The Americas vormt dit weekend het decor voor de vijfde en laatste sprintrace van het seizoen. Dat betekent dat er op vrijdag slechts één vrije training wordt verreden, waarna het tijd is voor de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag. Op zaterdag worden de Sprint Shootout en de Sprint afgewerkt. Voor de teams is het daardoor zaak om meteen de juiste afstellingen te vinden. Tel daarbij op dat de temperaturen naar verwachting op alle drie de dagen ruim boven de dertig graden zullen liggen in Texas, en de Formule 1-coureurs lijken weer een uitdagend weekend voor de boeg te hebben.

De te kloppen man

Verstappen scheef in Qatar tijdens het afgelopen raceweekend zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap op zijn naam. Of hij dat thuis in Monaco heeft gevierd? "Een klein beetje, met wat vrienden", wordt hij vanuit Austin geciteerd op zijn eigen website. "Maar niks geks. Het was fijn om even thuis te zijn, voordat deze drie opeenvolgende Grands Prix van start gaan." De Formule 1 werkt in Texas de eerste race van een pittig drieluik af, gecompleteerd door Mexico en Brazilië.

Verstappen verwacht ook in Texas de te kloppen man te zullen zijn: "Als je naar dit seizoen kijkt, is het antwoord 'ja'. Maar het is een sprintraceweekend, dus we hebben maar één training om de auto goed af te stellen voor de kwalificaties en de races. Het is lastig om daar nu al meer over te zeggen", aldus de Red Bull Racing-coureur.