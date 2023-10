Jan Bolscher

Vrijdag 20 oktober 2023 17:44

Peter Windsor verwacht dat Max Verstappen in 2024 en 2025 zal blijven domineren, maar dat de Nederlander en Red Bull Racing ook vanaf 2026 de te kloppen combinatie zullen blijven.

Verstappen is momenteel de grote man binnen de Formule 1. De 26-jarige coureur schreef recent zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap op zijn naam en won dit seizoen veertien van de tot nu toe zeventien verreden races. De Limburger is in bloedvorm, maar weet daarnaast het zeer competitieve pakket van Red Bull Racing maximaal uit te buiten. Na een succesvol 2022 heeft de Oostenrijkse formatie dit jaar een nog beter pakket op de baan gezet in de vorm van de RB19.

Red Bull verricht goede zaken

"Waarom zou je denken dat hij na 2026 niet meer domineert, dat is de vraag", klinkt het als Windsor in een video op zijn YouTube-kanaal de vraag krijgt of hij denkt dat Verstappen de komende jaren zal blijven domineren. "Ik denk van wel. Hij is een hele snelle en goede coureur. Ik kan me ook niet echt voorstellen dat Red Bull de plank volledig misslaat en een volledig onbestuurbare Mercedes-achtige auto bouwt. De reglementen staan vast tot 2026 en ze hebben het heel goed voor elkaar met deze auto en deze reglementen."

Voorsprong voor Adrian Newey

De voormalig Formule 1-teammanager vervolgt: "Misschien wordt het in 2025 wat spannender. Maar ik kan me niet voorstellen dat Max de komende twee jaar niet heel veel races wint, en waarschijnlijk ook twee keer het kampioenschap wint. Adrian heeft nu al een voorsprong voor 2026. Ze zijn nu al bezig met het nadenken over die auto en de krachtbron enzovoort. Adrian [Newey] heeft een voorsprong omdat hij de vrijheid in zijn hoofd heeft om zover vooruit te denken, terwijl de rest nog probeert uit te vogelen hoe ze een Red Bull kunnen bouwen."