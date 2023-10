Jan Bolscher

Donderdag 19 oktober 2023 19:41

Lando Norris verschijnt aanstaande zondag alweer voor de honderdste keer aan de start van een Grand Prix in de Formule 1. Om die mijlpaal te vieren, heeft de McLaren-coureur een speciale helm meegebracht naar Austin.

Norris debuteerde in 2019 in de Formule 1 bij het team van McLaren, de renstal waar hij vandaag de dag nog altijd rijdt en tot eind 2024 onder contract ligt. De 24-jarige coureur heeft zich sindsdien opgewerkt tot de grote man binnen het team. Carlos Sainz en Daniel Ricciardo hadden beiden een hele kluif aan de jonge Brit. Sinds zijn debuut heeft Norris elf keer op het podium gestaan na een Grand Prix. Zes keer werd hij derde, vijf keer tweede. Een overwinning zat er tot op heden nog niet in, maar met de recente performance van McLaren zou daar dit seizoen verandering in kunnen komen.

Artikel gaat verder onder video

Goede performance McLaren

Na een zeer zwakke start van het jaar voor McLaren, heeft de formatie zich inmiddels opgeworpen tot de - ondanks een nog altijd aanzienlijke achterstand - grootste uitdager van Red Bull Racing. Met name in de laatste weken is de performance van de MCL60 indrukwekkend. Norris maakt zich ondertussen klaar voor alweer zijn honderdste Grand Prix-weekend, en daarmee ook zijn honderdste Formule 1-weekend in dienst van McLaren. En daar hoort natuurlijk een speciale helm bij.