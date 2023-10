Jan Bolscher

Vrijdag 20 oktober 2023 07:58

Teambaas Andrea Stella vertelt dat de dramatische seizoensstart van McLaren vooral is te wijten aan het feit dat de MCL60 op verschillende punten onderontwikkeld was, onder andere op aerodynamisch gebied.

McLaren kende een zeer matige start van het huidige Formule 1-seizoen. Ondanks de sterke line-up bestaande uit Lando Norris en Oscar Piastri werden er in de eerste acht races slecht 29 punten gescoord. Het werd al snel duidelijk dat de auto van dit jaar ondermaats presteerde. In Oostenrijk werd er daarom een groot updatepakket geïntroduceerd, en dat heeft de formatie uit Woking geen windeieren gelegd. Negen races later staat de teller namelijk op 219 punten - goed voor de vijfde plaats - en is de derde plaats in de eindklassering bij de constructeurs nog niet uit zicht.

Zeven tot acht tienden sneller

De Britse renstal heeft dan ook een enorme stap gezet. Met één updatepakket werd de achterhoede ingeruild voor de posities achter het dominante Red Bull Racing. "Ik zou zeggen dat we zeven tot acht tienden sneller zijn geworden", vertelt Stella in de podcast Beyond The Grid. "Destijds zou dat denk ik snel genoeg zijn geweest voor de tweede of derde startrij. Ik denk dat het grootste probleem was dat de auto op verschillende gebieden onderontwikkeld was.

Versnellen van de doorontwikkeling

Stella vervolgt: "Vanuit een aerodynamisch oogpunt waren verschillende componenten onderontwikkeld, maar het was niet alleen de aerodynamica. Er waren andere vlakken van het ontwerp die beter uitgebuit hadden kunnen worden. Dat is wat we gedaan hebben. Het ging niet alleen om het aanpakken van de problemen. Het ging meer om het versnellen van de doorontwikkeling en ervoor zorgen dat die ontwikkeling zo overkoepelend mogelijk was, kijkend naar alle vlakken van de auto waar je performance en rondetijd kan winnen."