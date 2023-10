Remy Ramjiawan

Donderdag 19 oktober 2023 11:29 - Laatste update: 11:34

Daar waar Max Verstappen de afgelopen jaren is geprezen voor zijn groei, vindt vader Jos dat er eigenlijk weinig is veranderd aan de drievoudig wereldkampioen. Het grootste verschil is volgens de voormalig Formule 1-coureur dat de Limburger nu beschikt over een fantastische auto, maar voor de rest is zijn zoon volgens 'Jos The Boss' hetzelfde gebleven.

In 2023 heeft de 26-jarige Verstappen een enorm consistent niveau laten zien. De Limburger wist tot op heden veertien zeges te pakken, waarvan tien op een rij. In het verleden moest de Red Bull-coureur het mindere materiaal compenseren door iets meer risico te nemen en dat is vanaf de introductie van het nieuwe reglement niet meer nodig, Red Bull heeft namelijk de snelste auto weten te bouwen.

'Zelfde Max als drie of vier jaar geleden'

Verstappen kan in 2023 rekenen op diverse loftrompetten van teambaas Christian Horner, maar ook Helmut Marko. In gesprek met Autosport.com legt Verstappen senior uit dat dit voor hem niet het geval is. "Niet voor mij. Ik denk dat het dezelfde Max is als drie, vier jaar geleden. Het enige verschil is nu dat hij een fantastische auto om zich heen heeft en dat hij de mensen kent met wie hij werkt. Ik denk dat het daardoor makkelijk lijkt. Maar toch moet je er elk weekend zijn en de details maken het verschil."

'Ik vertel hem nog steeds wat ik zie'

Hoewel Verstappen junior zijn vader inmiddels wel is ontgroeid met zijn ervaring in de koningsklasse, geeft vader Jos nog altijd zijn ongezouten mening. "Ik vertel hem wat ik zie. Als hij een manoeuvre uitvoert waarvan ik denk dat die op de limiet zit, dan zal ik het hem vertellen." Verstappen senior ziet daarnaast dezelfde vastberadenheid als bij voormalig teamgenoot en zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Op de vraag of hij de Duitse kampioen misschien kan gaan evenaren, reageert Jos: "Je moet geluk hebben dat hij de komende jaren in een goede auto zit. Daar heb je het materiaal voor nodig. Maar als hij dat heeft, dan zie ik hem het wel doen."