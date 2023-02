Beste Red Bull stunts in aanloop naar de lancering van 2023

Redactie

Vrijdag 3 februari 2023 08:01

Red Bull Racing zal vandaag haar nieuwe livery voor het komende seizoen gaan tonen in New York. Een echte onthulling van de RB19 wordt echter niet verwacht, want dat zal het team pas op het laatste moment willen laten zien.

Max Verstappen en Sergio Pérez zullen de constructeurstitel verdedigen, terwijl Ferrari en Mercedes hopen om dichter bij te komen na de comfortabele overwinning van het team uit Milton Keynes vorig jaar. Maar wat kunnen we verwachten van de lancering? Vorig seizoen werd een studioshow gehouden met Ed Leigh en Tim Warwood als presentatoren en interviews met Christian Horner, Verstappen en Pérez. In het verleden waren de lanceringen van Red Bull Racing vaak spektaculair en voor een team dat bedreven is in de marketing, moeten we het onverwachtse verwachten. Hier zijn vijf van de beste stunts die Red Bull in de loop der jaren heeft uitgevoerd!

De caravanrace

Met Daniel Ricciardo naast Max Verstappen nam Red Bull enkele caravans mee voor een race in Oostenrijk. Zoals je je kunt voorstellen, was het lachen, gieren en brullen toen Verstappen en Ricciardo zich op de baan bevonden en gelukkig zijn de beelden er nog.

Mens tegen machine

Red Bull kwam naar Bath Rugby en Farleigh House voor een heel andere uitdaging. Aan de ene kant verzamelde zich een aantal personeelsleden van het team en in de Red Bull zat Ricciardo.

Artikel gaat verder onder video

Krachtmeting in Kitzbuhel

Een frisse Max Verstappen gaf het startschot voor een race door de sneeuw tijdens zijn bezoek aan Kitzbuhel. De wereldberoemde wintersportplaats wordt eerder geassocieerd met ski's en snowboards, dus de rit van de inmiddels tweevoudig wereldkampioen in de sneeuw was des te opzienbarender!

Red Bull: het beste van Groot-Brittannië

Red Bull mag dan vorig jaar de Formule 1-grid hebben veroverd, maar hoe zit het met een dubbeldekkerbus, een zwarte taxi en een Spitfire? Het team besloot om het uit te zoeken op Goodwood in één van de meest bizarre races die je ooit zult zien.

Gewichtloze pitstop

Red Bull beschikt misschien wel over de beste pitcrew van de Formule 1. Het weerhield het team er niet van om de pitstop naar een heel ander niveau te brengen. Het is al moeilijk genoeg om de wielen van een auto te verwisselen als je op de grond staat in een professionele omgeving. Hoe zit het dan, wanneer je je in nul zwaartekracht bevindt.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)