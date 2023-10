Remy Ramjiawan

Zondag 15 oktober 2023 14:15 - Laatste update: 14:18

Volgens AlphaTauri-CEO Peter Bayer was de keuze om in 2024 te gaan voor Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda geen gemakkelijke beslissing. Liam Lawson viel als vervanger van Ricciardo in positieve zin op, maar de Australiër biedt het team wel meer expertise dan een rookie.

Het zusterteam van Red Bull Racing bevindt zich in de luxepositie dat het drie rijders heeft voor twee zitjes. Hoewel AlphaTauri het opleidingsteam is, kiest het volgend jaar voor een ervaren kracht met Ricciardo achter het stuur. Lawson is in 2023 nog altijd op jacht naar het kampioenschap in het Japanse Super Formula. Daarin mist hij nog acht punten op koploper Ritomo Miyata, met nog één ronde te gaan in het kampioenschap. Na dat avontuur ligt er voor volgend jaar wederom een reserverol bij het Oostenrijkse team te wachten voor de Nieuw-Zeelander.

'Je kunt niet beide hebben'

Bij Formula1.com legt de CEO van AlphaTauri het dilemma uit. "We hebben veel gediscussieerd over de toekomst van het team en onze aandeelhouders zeiden: 'We willen dat jullie doorgaan en jonge coureurs opleiden, maar we willen ook dat jullie succesvol zijn. Uiteindelijk kun je niet beide hebben. Je kunt niet twee 'jonge' coureurs in het team hebben. We hebben gekeken naar wat we nodig hadden om dat te bereiken en we kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat we in de eerste plaats maar twee plekjes hebben. Daniel biedt veel expertise, vooral als het gaat om de afstelling van de auto, iets waar we moeite mee hebben gehad", zo onderbouwt Bayer de keuze voor de 34-jarige coureur.

Lawson zorgt voor extra druk bij AlphaTauri

Tijdens het raceweekend in Japan werd bekend dat ook Tsunoda volgend jaar nog bij het team zal zitten. "Yuki is in de loop der jaren gegroeid, heeft veel bereikt en komt nu op het hoogtepunt van zijn prestatiecurve, dus we dachten dat die twee het juiste team zouden vormen." Dat betekent dat Lawson volgend jaar wederom langs de lijn staat, maar wel de nodige druk op de vaste rijders kan zetten. "Bovendien is het goed om iemand als Liam achter hen te hebben, om het vuur onder hun stoel warm te houden en ervoor te zorgen dat we als team vooruitgang boeken", aldus Bayer.