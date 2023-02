Remy Ramjiawan

Donderdag 2 februari 2023 18:33

Voor Lewis Hamilton kan het 2023-seizoen niet snel genoeg beginnen. De zevenvoudig kampioen heeft het afgelopen jaar flink geworsteld met de W13 en hoopt op betere tijden met de W14.

De inmiddels 38-jarige Brit gaat beginnen aan zijn zeventiende seizoen in de koningsklasse. Nog altijd is Hamilton op jacht naar zijn achtste wereldkampioenschap, maar de realiteit wil dat Mercedes daarvoor eerst stappen met de auto moet gaan maken. Daarnaast is George Russell sinds vorig jaar de teamgenoot van Hamilton en de 24-jarige Engelsman heeft zich in 2022 laten zien als waardige teamgenoot, met de enige pole position en overwinning voor het team in 2022.

Artikel gaat verder onder video

Vallen en opstaan

Voordat Hamilton zich kan focussen op het nieuwe jaar, blikt hij bij Marca terug op het afgelopen seizoen. "Het was moeilijker dan we hadden verwacht, maar ik ben er dankbaar voor, want het heeft me intern meer laten groeien dan enig ander seizoen. Voor het team is het, als we de afgelopen tien jaar bekijken, het zwaarste seizoen geweest, maar ook het jaar dat ons het meest gesterkt heeft. We hebben tegen veel dingen moeten vechten, maar ik ben dankbaar dat we het gedaan hebben. Deze ervaring was goed voor iedereen", zo legt hij uit over het afgelopen seizoen.

Lewis Hamilton

Ondanks dat de resultaten aan het begin van het jaar niet hoopgevend waren, heeft Hamilton wel altijd het geloof gehouden. "Ik heb altijd geweten dat we het konden. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat we er uiteindelijk zouden komen, maar het is een jaar van vallen en opstaan geweest", zo moet hij toegeven.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

De lessen die er in 2022 zijn geleerd kan het team toepassen op de W14 en Hamilton heeft er dan ook vertrouwen in. "Ik ben enthousiast over 2023, we hebben nog een kans om voor een wereldtitel te vechten. Het is een jaar om beter te worden, om vooruit te gaan, om te blijven vechten en om ons nog meer te verenigen", zo stelt hij.

George Russell, Grand Prix van São Paulo

Vooral de overwinning van teamgenoot Russell in Brazilië heeft hem doen overtuigen van de kansen in het nieuwe jaar. "Dat was een grote opsteker voor iedereen. Ik denk niet dat ik kan verwoorden hoeveel het betekende voor de fabriek en voor mij, omdat ik er deel van uitmaakte. We hebben gezien dat we weer kunnen winnen, en dat maakt me nog hongeriger", aldus Hamilton.

