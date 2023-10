Vincent Bruins

Vrijdag 13 oktober 2023 20:23

Bad Bunny heeft vandaag een nieuwe single gelanceerd. Niet alleen worden Max Verstappen en Sergio Pérez genoemd in het refrein, de Red Bull-bolide van de wereldkampioen is ook nog eens te zien in de videoclip.

Benito Antonio Martínez Ocasio, bekend onder de artiestennaam Bad Bunny, is een Puerto Ricaanse rapper die wordt gezien als de 'King of Latin Trap'. Hij heeft al een boel nummers uitgebracht sinds 2016 en heeft samengewerkt met andere wereldberoemde artiesten, zoals Becky G, Cardi B, Daddy Yankee, Drake, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Ricky Martin, Will Smith en The Weeknd. Hij heeft bijna tweehonderd prijzen gewonnen in de muziekindustrie, waaronder drie Grammy Awards. Zijn nieuwe single 'Monaco' is vandaag uitgekomen en was na een uur al een half miljoen keer beluisterd op YouTube.

Verstappen arriveert als eerste

Bad Bunny rapt in 'Monaco' over zijn luxueuze en succesvolle lifestyle. Hij vergelijkt zichzelf met de legendarische Amerikaanse boxer Rocky Marciano en bekende filmfiguur Rocky Balboa. Hij heeft het over veel geld besteden in nachtclubs, binnen 'high-profile' sociale kringen zitten en benadrukt dat zijn mening meer wordt gewaardeerd dan die van critici. Het refrein van het nummer verwijst naar succes in de Formule 1 en noemt daarbij Verstappen en Pérez, en het vieren met champagne in Monaco.

"Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco'. Primero llegó Verstappen, después llegó Checo", zo gaat de tekst in het refrein. Dat kan vertaald worden naar: "Een boel champagne drinken, we staan nooit droog. Verstappen arriveert als eerste, en daarna arriveert Checo." De Red Bull-bolide van de drievoudig wereldkampioen is te zien vanaf 2:39 in de videoclip hieronder. Daarnaast komen er nog meer Formule 1-beelden langs vanaf 3:37.