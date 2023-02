Brian Van Hinthum

Donderdag 2 februari 2023 16:34

Een vaak gehoorde reactie van Formule 1-coureurs is 'dat ze zo veel hebben moeten opgeven om aan de top te komen' als hen wordt gevraagd naar hun pad richting de koningsklasse. Mark Webber maakt gehakt van deze uitspraak en kan niet geloven dat zoveel coureurs dit doorgaans reageren op dit soort vragen.

Formule 1-coureurs geven over het algemeen graag aan hoeveel bloed, zweet en tranen de weg naar de koningsklasse hen heeft gekost. Natuurlijk is het geen gemakkelijke opgave voor de jonge rijders om zich naar voren te vechten in de grote mannenwereld, al denkt voormalig Formule 1-coureur Webber daar toch wel net wat anders over. Volgens de Australiër is het allemaal niet zo zwaar als een hoop coureurs in de media doen voorkomen.

Artikel gaat verder onder video

Bullshit

De voormalig coureur van Red Bull Racing maakt in de Performance Hackers-podcast korte metten met dergelijke uitspraken van de coureurs. "Ik heb nooit gesproken over offers. Mensen praten over offers en zeggen dat ze een hoop hebben opgegeven. Ik denk dat dat een grote lading bullshit is", foetert de negenvoudig Grand Prix-winnaar. "Deze jonge coureurs die uit Australië komen zeggen bijvoorbeeld dat ze een hoop offers hebben gedaan. Nou, dat is niet zo. Als dat al een offer is, heb je het bij het verkeerde eind."

Geld betalen voor geweldig werk

Webber beargumenteert wat hij daarmee bedoelt. "Laten we niet om de hete brei heen draaien. Je hebt een behoorlijke smak geld betaald om een hele, hele geweldige baan uit te oefenen. Dat is geen last." De oud-coureur van Red Bull denkt terug aan zijn eigen tijd. "De laatste paar jaren in mijn carrière had ik telkens een contract van één jaar, omdat ik op het punt stond om vervangen te worden. Mijn eerste contract in de Formule 1 bestond uit twee races. Kan je je dat voorstellen? Het was voor drie weken. Ik had echter geen poot om op te staat. Maar het was zoals het was. Ging ik bij de pakken neer zitten of ging ik voor m'n kansen?"

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)